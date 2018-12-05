Экономика

19:17 05.12.2018

Украина планирует усилить ж/д сообщение с Польшей – Омелян

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Министерство инфраструктуры Украины совместно с министерством инфраструктуры Польши работают над восстановлением двух железнодорожных маршрутов в 2019 году, сообщил глава украинского ведомства Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Вместе с польскими коллегами мы работаем над восстановлением железнодорожного сообщения по направлениям Перемишль – Мальховице – Нижанковичи(Львовская обл.), а также Люблин – Львов. Я уверен, что у этих направлений есть будущее", - сказал он.

В.Омелян отметил, что инициатива возобновления ж/д сообщения между Украиной и Польшей исходила со стороны министра инфраструктуры Республики Польша Анджея Адамчика.

"Мы договорились, что в декабре "Укрзализныця" и польская железная дорога окончательно согласуют формат запуска этих линий, и ближе к Новому году мы сможем озвучить сроки их реализации", - подчеркнул украинский министр.

В.Омелян также сообщил о том, что сегодня было финализировано решение о запуске контейнерного поезда между Китаем и Европой, а именно между Китаем и Польшей по территории Украины.

"Мы планируем, что количество таких поездов составит около 1 тыс. в год", - подчеркнул он.

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что с 8 декабря на ежедневной основе запускают беспересадочный вагон по маршруту Киев - Вроцлав, который будет курсировать в составе поездов №749/51-52/750 с остановками на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

В новом расписании АО "Укрзализныця" предусмотрены 40 международных поездов, из которых 20 - в страны Евросоюза.

Самым популярным международным направлением по данным "Укрзализныци" на данный момент является Киев-Перемышль - за 11 месяцев этого года УЗ перевезла почти 300 тыс. пассажиров в Перемышль (150 тыс. пассажиров за 11 месяцев 2017 года).

Также пользуется популярностью поезд №67 Киев-Варшава – с начала года он перевез 27,5 тыс. пассажиров, что на 14 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Теги: #омелян #укрзализныця #польша #уз
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