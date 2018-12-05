Укрсоцбанк ответственен за допущенные нарушения независимо от собственника

ПАО "Укрсоцбанк" (Киев), как и любое другое банковское учреждение, является ответственным за допущенные нарушения независимо од того, кто является его собственником, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"Аргументы (относительно неправомерности примененной санкции – ИФ) о том, что операции обналичивания были проведены в период, когда банк принадлежал бывшему собственнику (UniCredit Group – ИФ), не имеют под собой оснований, поскольку смена собственника не влияет на ответственность банка за допущенные нарушения", - прокомментировали в пресс-службе регулятора решение наложить на Укрсоцбанк штраф.

При этом Нацбанк напоминает: речь идет об операциях обналичивания средств, полученных от юридических лиц за предоставление мнимых услуг. Снимали наличные физические лица, не зарегистрированные как предприниматели, на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных процессах и т. п.

Как подчеркивает НБУ, система финансового мониторинга Укрсоцбанка была направлена не на предотвращение и противодействие таким финансовым операциям, а на выявление их постфактум. Вместо того, чтобы, например, установить лимиты для определенных категорий клиентов, которые банк считал бы рисковыми, или настроить программное обеспечение на быстрое выявление аналогичных финансовых операций, банк установил заниженные (в два раза) тарифы на финансовые операции по получению средств в наличной форме.

"После обнаружения первых случаев проведения рисковых финансовых операций, которые заключались в использовании услуг с целью обналичивания средств, банк имел возможность перестроить внутренние процедуры с целью недопущения дальнейшего проведения финансовых операций по аналогичной схеме. Однако банк в течение более полутора лет продолжал проводить такие финансовые операции и, как следствие, выдал наличные на сумму более 1 млрд грн", - отметил центробанк.

Относительно другого оштрафованного банка – ПАО "Мисто Банк" (Одесса) - НБУ уточнил: повлекшие рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга операции имели место в 2015, 2016, 2017 гг. Речь, в частности, идет о регулярном снятии клиентами банка в течение короткого срока наличных на суммы, в десятки раз превышающие заявленные доходы, а также о переводе в пользу юрлиц с признаками фиктивности средств от купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты "мусорных" ценных бумаг.

Помимо этого, регулятор прокомментировал решение об отзыве генеральной лицензии на осуществление валютных операций, выданной ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" (Киев), отметив, что его решение от 23 июня 2015 года об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных не влечет автоматический отзыв банковской лицензии, а также генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Учитывая это, банк вправе осуществлять валютные операции, по которым был обязан выполнять функции агента валютного контроля, и соблюдать другие требования валютного законодательства, а Нацбанк, соответственно, вправе применять к нему меры воздействия за невыполнение функции агента валютного контроля.

Как сообщалось, НБУ в ноябре оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов и Мисто Банк на 4,227 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов. Кроме того, в конце ноября центробанк отозвал генлицензию на осуществление валютных операций КБ "Финансовая инициатива" в связи с нарушением лицензиатом валютного законодательства, а также нормативно-правовых актов НБУ.

Укрсоцбанк – один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на рынке с 1990 года. В конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций ПАО "Укрсоцбанк" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов Альфа-банк занимал 6-е место (56,894 млрд грн), Укрсоцбанк – 13-е место (20,050 млрд грн) среди 82 действовавших финучреждений.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ на 18 мая 2018 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,140513% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,8373%. Кроме того, 19 физических лиц владели от 0,000085% до 0,395864% каждый.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года по размеру общих активов банк занимал 45-е место (1,678 млрд грн) среди 82 действовавших в Украине банков.

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром по состоянию на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" являлся Олег Бахматюк, который также являлся крупнейшим акционером ВиЭйБи Банка.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".