Экономика

13:56 03.12.2018

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

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Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

Укрсоцбанк (Киев) категорически не согласен с выдвинутыми в его адрес Нацбанком Украны обвинениями об осуществлении рисковой деятельности и заявляет, что самостоятельно выявил все случаи рискованных операций задолго до проверки регулятора.

"В связи с тем, что НБУ при вынесении решения (о наложении штрафа на 30,45 млн грн – ИФ) по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях", – говорится в пресс-релизе финучреждения в понедельник.

Согласно ему, плановая инспекционная проверка Нацбанка по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства проводилась в Укрсоцбанке в период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года за период деятельности с 2015 по 2017 гг., из которых период по октябрь 2016 приходится на контроль предыдущего акционера – UniCredit Group.

Укрсоцбанк отмечает, что в большинстве выявленных случаев рисковых операций клиентам было отказано в обслуживании согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов".

Как сообщалось, НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - PEP и порядков регистрации и приостановки финансовых операций; за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финмониторингу, и за невыполнение обязанности отказа в проведении таких операций.

Укрсоцбанк – один из крупнейших универсальных банков Украины, работающий на рынке с 1990 года. В конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций ПАО "Укрсоцбанк" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов Альфа-банк занимал 6-е место (56,894 млрд грн), Укрсоцбанк – 13-е место (20,050 млрд грн) среди 82 действовавших финучреждений.

Теги: #укрсоцбанк #нбу #штраф
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