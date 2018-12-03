НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО "Укрсоцбанк" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте центробанка.

Нацбанк также вынес банку письменное предостережение, в том числе, за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка - публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц; за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; за нарушение порядка приостановки финансовых операций; за невыполнение обязанности отказать в проведении финансовых операций; за нарушение порядка регистрации финансовых операций, а также за нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Помимо Укрсоцбанка, НБУ также оштрафовал ПАО "Мисто Банк" (Одесса) на 4,227 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Банк, в частности, регулярно сопровождал операции по обналичиванию средств на суммы, которые в десятки раз превышали заявленные клиентами доходы, а также операции по переводу на счета юридических лиц с признаками фиктивности средств со счета клиента, которые были получены вследствие операций купли-продажи ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты "мусорных" ценных бумаг.

Кроме того, Нацбанк вынес Мисто Банку письменные предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Мера воздействия в виде в виде письменного предостережения была применена также в отношении АО "Райффайзен Банк Аваль" (Киев). Основанием послужило невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели, их близкие или связанные с ними лица. в порядке, определенном для клиентов высокого риска.

Как сообщалось, UniCredit и ABH Holdings S.A. в октябре-2016 завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings S.A. в размере 9,9%. Предполагается, что вскоре Альфа-банк и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

В ABH Holdings S.A. входят также Альфа-банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABHH также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

Владельцами ABH Holdings S.A. являются уроженец Львова Михаил Фридман (32,8632%) и уроженец Киева Герман Хан (20,9659%), являющиеся в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, Алексей Кузьмичев - 16,3239%% (гражданин РФ, проживающий в Лондоне), Петр Авен - 12,4018% и Андрей Косогов - 3,6716% (оба - граждане РФ, проживающие в Москве), а также группа UniCredit S.p.A. – 9,9%, и The Mark Foundation for Cancer Research - 3,8736%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов Альфа-банк занимал 6-е место (56,894 млрд грн), Укрсоцбанк – 13-е место (20,050 млрд грн) среди 82 действовавших финучреждений.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ на 18 мая 2018 года основными акционерами финучреждения являлись Иван Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,140513% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,8373%. Кроме того, 19 физических лиц владели от 0,000085% до 0,395864% каждый.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года по размеру общих активов банк занимал 45-е место (1,678 млрд грн) среди 82 действовавших в Украине банков.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2018 года, Raiffeisen Bank International владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (78,631 млрд грн) среди 82 действующих банков.

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