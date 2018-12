Пул заложенных в НБУ активов неплатежеспособных банков более чем на 6,5 млрд грн будет выставлен на продажу 19 декабря

Пул активов, которые находятся в залоге Национального банка Украины (НБУ), номинальной стоимостью более 6,5 млрд грн, будет выставлен на продажу 19 декабря, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц этим пулом начинает второй этап продажи залоговых активов НБУ с привлечением международных советников в рамках совместного пилотного проекта с НБУ, который начался еще в прошлом году. К реализации привлечена компания ООО "Дебтекс Украина" (дочерняя компания DebtX). В ее функции входит выбор наилучшей стратегии продаж и организация торгов", - указано в сообщении.

В пул вошли активы Еврогазбанка, Актив-Банка и Златобанка.

В состав пула вошли, в частности, активы агросектора, земля, отель со СПА-комплексом в Трускавце.

Все активы, которые попадают в пул, были неоднократно выставлены на индивидуальные торги в системе "ProZorro.Продажи" и не были проданы даже после понижения цены до 20% номинала. Очередные торги будут проходить впервые с понижением цены от 20% до 4% номинала, поясняется в сообщении.

Как сообщалось, НБУ совместно с ФГВФЛ начинают второй этап продажи по "голландской модели" заложенных в центробанке прав требования по кредитным договорам неплатежеспособных банков балансовой стоимостью 11,5 млрд грн.

Ранее эти права требования в рамках пилотного проекта по пакетной продаже активов выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити, США) и The Debt Exchange (DebtX, Делавэр, США).

На первом этапе ФГВФЛ осуществлял продажу этих активов отдельными лотами в системе "ProZorro.Продажи" по "голландской модели", в результате были проданы кредиты балансовой стоимостью 819,6 млн грн.

В настоящее время непроданные на первом этапе права требования объединены в пулы и переданы для реализации по "голландской модели" компаниям ООО "Дебтекс Украина" ("дочка" DebtX) и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" - в рамках совместного пилотного проекта НБУ и ФГВФЛ, который начал работу еще в начале 2017 года.

Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков отдельными лотами по "голландской модели" принимает исполнительная дирекция ФГВФЛ. НБУ согласовывает условия реализации активов, находящихся у него в залоге, после получения официального решения исполнительной дирекции Фонда.