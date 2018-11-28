Экономика

18:01 28.11.2018

Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США, Brent ниже $60 за баррель

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Нефть дешевеет из-за неожиданного роста запасов в США, Brent ниже $60 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду из-за данных о неожиданном росте коммерческих запасов в США.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 кв подешевел на $0,56 (0,93%) - до $59,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на $0,27 (0,52%) - до $51,29 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за прошлую неделю увеличились на 3,577 млн баррелей, до 401,5 млн баррелей - минимума с февраля. Таким образом, рост продолжился десятую неделю подряд. Однако с учетом сезонности запасы близки к среднему уровню за пять лет. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 430 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 1,18 млн баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели сократились на 765 тыс. баррелей, а дистиллятов - повысились на 2,6 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали рост запасов бензина на 141 тыс. баррелей и снижение для дистиллятов на 315 тыс. баррелей.

Во вторник Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели упали на 3,45 млн баррелей, бензина - на 2,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась, составив около 11,7 млн баррелей в сутки (б/с), что является рекордом. Импорт нефти увеличился на 608 тыс. б/с (8%), до 8,16 млн б/с. Экспорт нефти из США подскочил на 473 тыс. б/с (24%) - до 2,44 млн б/с, нового исторического максимума.

Теги: #цены #нефть
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