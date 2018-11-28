На большинстве украинских маршрутов не хватит пассажиров для одновременной работы трех и более крупных авиакомпаний - эксперт

Пассажиропоток на украинских направлениях недостаточно развит для одновременной работы более двух авиакомпаний лоукост- и гибридной модели, заявил в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

"Заход лоукост-авиакомпаний - определенно позитивное явление с точки зрения развития как авиаотрасли Украины, так и въездного туризма. Другое дело, что новые игроки на рынке в основном заходят уже на существующие маршруты, и на большинстве маршрутов из/в Украину попросту не хватит пассажиров, если не предпринять серьезных мер по генерированию новых пассажиропотоков", - отметил он.

По словам Д.Антонюка, заявленные лоукост-авиакомпаниями программы показывают, что ирландская Ryanair планирует перетянуть часть пассажиров уже работающих на рынке авиакомпаний, в частности Wizz Air и "Международные авиалинии Украины".

"Размеры рынка, даже включая новые пассажиропотоки, стимулированные низкой стоимостью билетов, которая предлагается на этапе захода на маршрут, все равно недостаточны для выполнения рейсов тремя и более авиакомпаниями", - заявил экс-глава Госавиаслужбы.

В то же время он отметил, что Ryanair может привести в Украину новых пассажиров, обеспечив дополнительный поток "туристов выходного дня" из Британии и Ирландии.

"Если станет хорошим тоном приехать во Львов на пиво или в Киев на выходные, это будет огромный плюс для всех, не только для авиакомпаний. Это огромный туристический потенциал, который Украина должна вовремя подхватить и развивать", - подчеркнул он.

Экс-глава Госавиаслужбы также отметил, что существующих в Украине аэропортовых мощностей вполне достаточно для обслуживания двух и даже и трех крупных лоукост-авиакомпаний, поскольку ни один лоукост не будет открывать много ежедневных региональных рейсов.

Как сообщалось, Wizz Air 21 ноября сообщил о планах возобновить работу украинской дочки в 2019 году, а также до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка с нынешних четырех до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321 и пассажиропотока до 6 млн человек. Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Днем ранее Ryanair, начавший полеты в Украину в сентябре этого года со своих европейских баз, заявил о намерении открыть в 2019 году пять новых рейсов из Украины, а также за три-пять лет инвестировать в страну $1,5 млрд, нарастив флот до 15 самолетов и пассажиропоток до 5 млн человек.

В то же время крупнейшая украинская авиакомпания МАУ сомневается в достаточном спросе на авиаперевозки в Украине для масштабной экспансии лоукостов, а аэропорт "Борисполь" констатирует, что лавинообразный рост авиарынка Украины возможен только при резком повышении платежеспособности населения.

Полный текст интервью опубликовано на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"