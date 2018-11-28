Экономика

11:51 28.11.2018

"Нафтогаз" отказал Счетной палате в доступе к материалам компании

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"Нафтогаз" отказал Счетной палате в доступе к материалам компании

 НАК "Нафтогаз Украины" не допустила представителей Счетной палаты к проверке компании, сообщил глава ведомства Валерий Пацкан в ходе правительственного заседания в среду, обратившись к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отреагировать на эту ситуацию.

"Счетная палата начала аудит компании "Нафтогаз". Нас не допустили к проверке. Хотя согласно статье 8 закона о Счетной палате все члены СП должны иметь доступ ко всем базам, созданным за счет госбюджета", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр заверил, что заинтересован в максимальной публичности и открытости государственных компаний.

"Если будет необходимость в отдельном распоряжении правительства, чтобы открыть информацию для Счетной палаты, мы это сделаем", - отметил В.Гройсман.

Министр здравоохранения Уляна Супрун в свою очередь указала на то, что Счетная палата в этом году шесть раз проводила аудит подведомственного ей министерства. "А по некоторым программам - по два раза", - добавила она.

"Я думаю, что они (Счетная палата - ИФ) должны начать смотреть там, где должны, а не преследовать министерства, которые проводят реформы", - сказала У.Супрун.

Со своей стороны В.Пацкан отметил, что контрольные меры были запланированы предыдущим составом ведомства, а в нынешнем составе оно планирует до 1 декабря утвердить новый план.

"То, что было спланировано, мы должны отработать... А на следующий год спланируем новые меры", - сказал он.

Теги: #нафтогаз #счетная_палата
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