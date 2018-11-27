Экономика

15:05 27.11.2018

Испания намерена закрыть все АЭС в 2023-2028гг, половину угольных - в 2020г

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Испания намерена закрыть все АЭС в 2023-2028гг, половину угольных - в 2020г

Испанское правительство приняло план закрытия всех пяти атомных электростанций страны в период с 2023 года по 2028 год.

При этом в 2020 году в соответствии с рекомендациями Европейского союза должны быть закрыты семь из пятнадцати электростанций, работающих на угле.

На их место должна прийти возобновляемая энергетика, в основном, ветряные и солнечные электростанции, поскольку природные ресурсы для строительства гидроэлектростанций в Испании ограничены, отмечает Deutsche Welle. Между тем за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) испанцы в настоящее время получают всего 38,5% электроэнергии.

В связи с этим ряд экспертов полагают, что замена атомных и тепловых электростанций, на которые сейчас приходится соответственно 22% и 39,5% вырабатываемой электроэнергии, не сможет осуществиться в намеченные сроки. При этом они считают, что в ближайшие годы Испании понадобится больше электроэнергии, в том числе, для развития энергоемких производств или электромобилей.

Последняя АЭС в стране была построена в 1988 году в провинции Гвадалахара, отметил представитель министерства экологических преобразований Испании Хосе Мигель Монкада. Тогда же, по его словам, правительство приняло решение больше не строить АЭС и со временем полностью отказаться от атомной энергетики, без указания точных сроков.

Поводом послужили авария на Чернобыльской АЭС, а также опасения нападения на атомные станции террористов. При этом в Испании с момента ввода в эксплуатацию первой АЭС "Сурита" в 1969 году не было ни одной серьезной аварии. Самым крупным происшествием считается пожар на АЭС "Вандельос I" в 1989 году - без человеческих жертв и без выбросов радиации. Три самые старые испанские АЭС, включая "Сурита", уже закрыты, поскольку выработали свой ресурс.

Использование ветра и солнца для получения электроэнергии началось в Испании в 90-х годах, а бум строительства ветряков и солнечных батарей пришелся на середину прошлого десятилетия, сообщил Х.М.Монкада в интервью DW. Он поддерживался дотациями испанских властей и Евросоюза. Размер помощи составлял от 25-70% стоимости установок. Субсидировалась и эксплуатация новых объектов, поскольку вырабатываемое на них электричество в 7-8 раз дороже, производимого на атомных и тепловых электростанциях.

Выделение средств оправдывалось борьбой с изменением климата, поскольку возобновляемая энергетика не ведет к выбросам в атмосферу углекислого газа. Однако строительство новых объектов "зеленой" энергетики резко сократилось с началом экономического кризиса в 2008 году. Определенный застой наблюдается в этой сфере до сих пор, в том числе из-за нехватки финансирования.

Дороговизна альтернативной энергетики является основным доводом экспертов, которые скептически относятся к идее закрытия АЭС к 2028 году.

Сотрудник исследовательского Центра альтернативной энергетики Дарио Кампос полагает, что компенсировать работу атомных и части тепловых электростанций Испания сможет, если утроит за 10 лет число уже имеющихся солнечных и ветроэлектростанций. Большое количество установок, размещаемых в разных регионах страны, необходимо в связи с тем, что их работа неустойчива и зависит от погоды. Между тем подача электроэнергии потребителям должна быть стабильной, отметил ученый.

По его словам, стоимость электроэнергии при быстром и полном переходе на ВИЭ может стать слишком высокой для многих испанцев. Сейчас оплата электричества в среднем составляет 95 евро в месяц на семью. При этом энергетические компании постоянно требуют от правительства повысить тарифы, заявляя, что их производственные мощности, использующие ВИЭ, убыточны.

Кроме того, непонятно, что делать с ядерными отходами с подлежащих закрытию атомных станций. С трех АЭС, отслуживших свой срок, они отправлены на временное хранение в Великобританию и Францию, за что с Испании берется оплата.

Эксперты полагают, что процесс отказа от АЭС и угольных электростанций, чтобы он прошел безболезненно для населения и экономики, должен занимать больше времени - минимум до 2050 года. За это время, полагает Д.Кампос, реально построить собственные хранилища ядерных отходов и снизить стоимость "зеленой" энергии.

Теги: #испания #аэс
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