Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

Представители правительства Украины и Германии подписали межправительственное соглашение о выделении EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи Украине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что в Берлине подписали украинско-германский межправительственный протокол о выделении Украине EUR 84,8 млн. на проекты технической и финансовой помощи", - написал посол на своей странице в Twitter во вторник.

BREAKING: die gesamte CDU/CSU-Bundestagsfraktion verurteilte “die militärischen Handlungen Russlands an der Meerenge zum Asowschen Meer”. “Es ist eine gezielte Provokation von Seiten der RUS Führung” Danke @cducsubt @juergenhardt @rbrinkhaus Arnold Vaatz https://t.co/uu4aotUqrg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 27 ноября 2018 г.

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, принимавший участие в подписании соглашения в Берлине, рассказал, что из выделенных германскими партнерами EUR 84,8 млн помощи EUR 63,6 млн будут направлены на проекты финансового сотрудничества (кредиты), EUR 21,2 млн – на проекты технического сотрудничества (гранты).

"Конечно, мы воспользовались случаем рассказать о реформах в стране, а также о российской неприкрытой агрессии в Азовском море. Германию волнует скорейшее начало работы Антикоррупционного суда, а также отмена е-декларирования для активистов. По остальным направлениям видят прогресс, но призывают не останавливаться", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.