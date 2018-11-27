Экономика

13:53 27.11.2018

Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

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Германия выделит Украине EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи

Представители правительства Украины и Германии подписали межправительственное соглашение о выделении EUR 84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи Украине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что в Берлине подписали украинско-германский межправительственный протокол о выделении Украине EUR 84,8 млн. на проекты технической и финансовой помощи", - написал посол на своей странице в Twitter во вторник.

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, принимавший участие в подписании соглашения в Берлине, рассказал, что из выделенных германскими партнерами EUR 84,8 млн помощи EUR 63,6 млн будут направлены на проекты финансового сотрудничества (кредиты), EUR 21,2 млн – на проекты технического сотрудничества (гранты).

"Конечно, мы воспользовались случаем рассказать о реформах в стране, а также о российской неприкрытой агрессии в Азовском море. Германию волнует скорейшее начало работы Антикоррупционного суда, а также отмена е-декларирования для активистов. По остальным направлениям видят прогресс, но призывают не останавливаться", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Теги: #мельник #финпомощь #германия
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