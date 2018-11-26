Экономика

17:05 26.11.2018

МЭРТ предлагает снизить до 50% норму дивидендов для предприятий с госдолей за 2018г

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МЭРТ предлагает снизить до 50% норму дивидендов для предприятий с госдолей за 2018г

 Минэкономразвития предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2018 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2017 год, составляет 75%.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, для "Укргидроэнерго", Ощадбанка и "Укрзализныци" может быть сделано исключение: как и в этом году они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2018 год – минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.

МЭРТ указывает, что базовый норматив в размере 30% для "Укргидроэнерго" предложен с целью предотвращения значительного роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, что, в свою очередь, может привести к увеличению количества получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Необходимость 30% норматива дивидендов для Ощадбанка обусловлена его договорами с иностранными финансовыми учреждениями о привлечении $1,5 млрд, а для "Укрзализныци" – необходимостью капитальных инвестиций.

Управляющие госдолей обязаны принять меры к расторжению контракта с руководителями предприятий, которые не перечислят дивиденды по итогам 2018 года до 1 июля 2019 года, отмечается в проекте документа.

В сопроводительных документах МЭРТ указывает, что 12 предприятий предложили определить долю прибыли на дивиденды в 30%, по одному – ниже 30%, 35% и 90%, пять – 50%, три – 75%.

Как сообщалось, Кабмин утвердил 75% норматив отчисления чистой прибыли за 2017 год на дивиденды для предприятий с госдолей в конце февраля 2018 года, тогда как годом ранее действовал 50% норматив. Если в первоначальном решении исключение в виде 30% норматива было сделано только для Ощадбанка и "Укргидроэнерго", то впоследствии эта норма была расширена и на "Укрзализныцю".

Теги: #госпредприятия #дивиденды #мэрт
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