В Украине заблокировано 90% инновационных средств защиты растений – Bayer

В Украине заблокировано 90% инновационных средств защиты растений из-за принятия в конце 2015 году поправки в закон о пестицидах и агрохимикатах о запрете ввозить для испытаний препараты, не зарегистрированные в стране производства.

"Ситуация с инновациями в сфере СЗР в Украине непростая. В декабре 2015 года была принята правка, которая запрещает ввозить на испытания препараты, которые не зарегистрированы в стране-производителе. Замечу, что это не всегда возможно для международных компаний-оригинаторов. На сегодня ситуация следующая: 90% новых СЗР, которые мы хотели бы испытать в Украине, мы физически не можем ввезти, и эти 90% новых инновационных СЗР заблокированы для Украины", - сказала руководитель отдела развития и инноваций Bayer Иванна Бондарчук в ходе семинара "Средства защиты растений - от лаборатории к рынку" в Киеве.

По ее словам, требования регистрировать СЗР в стране-производителе отсутствуют в ЕС, США и в других развитых странах. Сама регистрация препарата в стране его производства бывает нецелесообразной, так как отсутствует целевой объект применения препарата, кроме того, она может занимать от четырех до семи лет, что приведет к тому, что инновации будут попадать в Украину с существенным опозданием.

"Почти за три года действия ограничения, мы на шесть лет отброшены от инноваций в отрасли СЗР по сравнению с Польшей, Германией, Францией, мы не так быстро можем выводить продукты. Компании-оригинаторы приняли решение приостановить дополнительные инвестиции в развитие СЗР в Украине, потому что непонятно, насколько страна заинтересована в том, чтобы приходили инновации", - отметила И.Бондарчук.

Она указала, что запрет на ввоз в Украину СЗР, не зарегистрированных в стране их производства, привел к уменьшению инвестиций в страну на 60% и снижению конкурентоспособности выращенной продукции, создал антиконкурентные условия на рынке СЗР, ограниченный доступ к новейшими достижениям и искусственный дискриминационный барьер.

"Страдает международный имидж Украины как лидера аграрного рынка, а заодно и инвестиционная привлекательность", - добавила руководитель отдела развития и инноваций Bayer.

Для вывода на рынок одного нового действующего вещества необходимо 8-10 лет разработок, около $250 млн инвестиций и 10 тыс. испытаний. Для выведения нового оригинального продукта на основе существующего действующего вещества необходимо около $15 млн инвестиций и 5 лет разработок.

"На сегодня при существующих средствах защиты растений, технологиях мы получаем примерно 60% от потенциально возможной урожайности культур. Если мы откажемся от СЗР, мы сразу потеряем минимум 30% урожая. Есть культуры, которые без СЗР вообще не выживут. В частности, если кукурузу не защищать от сорняков, она вообще не сможет сформировать урожай, озимая пшеница более конкурентоспособна, может сформировать урожай, но он будет невысоким. Если мы остановимся сегодня и не будем совершенствовать СЗР, подходы к выращиванию сельхозкультур, мы не сможем раскрыть их потенциал, повысить производительность и увеличить урожай", - сказала И.Бондарчук.

Bayer - международная компания со специализацией в области здравоохранения и сельского хозяйства. Штаб-квартира находится в Леверкузене (Германия). Ведет деятельность в Украине с 1992 года в форме ООО "Байер", является крупным поставщиком средств защиты растений и семян в Украине. Компания в Украине представлена фармацевтическим подразделением, подразделением безрецептурных препаратов, аграрным подразделением, отделом защиты здоровья животных.