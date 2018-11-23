Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ

Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ, являющийся одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и соответственно повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", - сказала она во время пресс-конференции в Киеве в пятницу.

последует