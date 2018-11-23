PR-агентство Mainstream расторгло контракт с представителем KFC в Украине

PR-агентство Mainstream (Киев) приняло решение прекратить сотрудничество с компанией Yum! Brands, развивающей бренд KFC, в связи со скандальным открытием ресторана в Доме профсоюзов на Майдане Независимости.

"Компания Mainstream расторгает контракт с компанией Yum! Brands, официальным представителем KFC в Украине. Все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, не были услышаны офисом KFC. А позиция, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией Yum! Brands", - заявила компания в Facebook в четверг вечером.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", ресторан KFC вечером в четверг был временно закрыт администрацией, предположительные сроки открытия пока не известны.

Продажей франшиз KFC в Украине занимается Yum! Restaurants International Russia and CIS. Согласно данным сайта, стоимость открытия одного ресторана KFC составляет до $1 млн. Франчайзинговыми партнерами бренда в Украине выступают ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина", ООО "Тейсти Фуд", и "Украинская пищевая компания".

Согласно объявлениям на украинских профильных ресурсах по поиску персонала, ресторан на ул.Крещатик 18/2 (Дом профсоюзов) открыло ООО "Тейсти Фуд".

KFC – международный бренд ресторанов быстрого обслуживания, представленный в более чем 130 странах мира и насчитывающий более 21 тыс. ресторанов.

Как сообщалось, 21 ноября вечером представители организации С14 устроили акцию против открытия KFC в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих против открытия кафе в Доме профсоюзов в центре Киева, после установления их данных и дачи пояснений всех отпустили, сообщил утром отдел коммуникации полиции Киева.

Открытие первого заведения сети KFC в Украине состоялось в конце 2012 года в Киеве. На ноябрь-2018 сеть в Украине насчитывает 11 заведений в Киеве и три в Днепре.

ООО "Тейсти Фуд" создано в 2009 году.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем компании является Анна Денисова.

Уставный капитал составляет 60,5 тыс. грн.

ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" создано в августе 2012 года. Владельцами компании выступают "Бериллиом Инвестменстс Лимитед" (45,8%, Кипр) "Колчимен Холдингс Лтд." (0,0016%, Кипр), и "Глобальная ресторанная группа, ЛТД» (54,2%, Каймановы острова).

Уставный капитал составляет 48,8 млн грн.