Открытие KFC на Майдане Независимости было стратегическим шагом для конкуренции с McDonald's – эксперт

Открытие нового ресторана международной сети заведений быстрого питания KFC в Доме профсоюзов, вызвавшее протестные настроения в связи с совпавшей годовщиной начала Евромайдана, было стратегически важным бизнес-решением в борьбе с главным конкурентом – американской сетью McDonald's.

"Это момент стратегический с точки зрения конкуренции – есть конкурент в центре Киева - McDonald's, поэтому они появляются рядом со своим конкурентом", - отметила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" (Киев) Ольга Насонова (ресторан McDonald's действует по ул.Софийская ½ возле Майдана Независимости – ИФ).

По ее мнению, зайдя на рынок Украины в 2012 году KFC и имея грандиозные планы, компания, тем не менее, развивалась все это время достаточно медленно.

"Причина проста – мало подходящих мест для открытий. McDonald's зашел еще в 1997 году и захватил все основные хорошие локации, а KFC зашел намного позже и ему остались фактически остатки. Для них важно стать в стратегически важных местах, где уже есть McDonald's. Возле вокзала, во многих ТРЦ рядом стоят McDonald's и KFC. На Майдане Независимости таких локаций уже нет… Дом профсоюзов – это фактически единственное место, где они пока еще могут открыться", - считает О.Насонова.

При этом она добавила, что решение о дате открытия, которое совпало с годовщиной Евромайдана, скорее всего, является просчетом компании.

"Если бы это было продумано специально, то это бы расценивалось как чистый саботаж со стороны кого-то из сотрудников компании", - резюмировала эксперт.

Как сообщалось, накануне вечером представители организации С14 устроили акцию против открытия кафе в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

На месте был адвокат Маси Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик.

"Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он в Facebook.

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих против открытия кафе в Доме профсоюзов в центре Киева, после установления их данных и дачи пояснений всех отпустили, сообщил утром отдел коммуникации полиции Киева.

Открытие первого заведения сети KFC в Украине состоялось в конце 2012 года в Киеве. На ноябрь-2018 сеть в Украине насчитывает 13 заведений в Киеве и три в Днепре.

Развитием сети в Украине занимается ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" – франчайзинговый партнер глобальной компании Yum! Brands (KFC).

ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" создано в августе 2012 года. Владельцами компании выступают "Бериллиом Инвестменстс Лимитед" (Кипр) и "Глоубал Ресторант Груп Лтд." (Каймановы острова).

KFC – международный бренд ресторанов быстрого обслуживания, представленный в более чем 130 странах мира. Сеть включает более 21 тыс. ресторанов. В штате компании – свыше 300 000 сотрудников.