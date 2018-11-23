Кличко: Открытие ресторана KFC на Майдане – большая ошибка

Мэр Киева Виталий Кличко считает "большой ошибкой" открытие заведения общественного питания KFC в Доме профсоюзов в центре Киева, сообщила пресс-служба городского головы.

"Однозначно, это неправильное решение. Когда у нас нет музея Революции Достоинства, когда еще раны очень свежие, открывать ресторан в месте, где происходили такие события, где люди отдали жизнь, чтобы мы жили в европейской стране – это неправильное решение", – цитируются в сообщении пресс-службы слова В.Кличко в эфире радио "НВ".

Мэр также сказал, что понимает эмоции людей, вышедших на протест против открытия заведения.

"Я был на Майдане, был в этом здании и считаю, что открытие там ресторана – большая ошибка", – подчеркнул В.Кличко.

В сообщении уточняется, что Дом профсоюзов не является коммунальной собственностью города, а принадлежит Федерации профсоюзов Украины.

Как сообщалось, накануне вечером представители организации С14 устроили акцию против открытия кафе в Доме профсоюзов. В частности, они разрисовали фасад заведения.

На месте был адвокат Маси Найем. По его словам, сотрудники полиции применили в отношении него газовый баллончик.

"Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", - написал он в соцсети Facebook.

Правоохранители доставили в дежурную часть шестерых протестующих против открытия кафе в Доме профсоюзов в центре Киева, после установления их данных и дачи пояснений всех отпустили, сообщил утром отдел коммуникации полиции Киева.

Открытие первого заведения сети KFC в Украине состоялось в конце 2012 года в Киеве. На ноябрь-2018 сеть в Украине насчитывает 13 заведений в Киеве и три в Днепре.

Развитием сети в Украине занимается ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" – франчайзинговый партнер глобальной компании Yum! Brands (KFC).

ООО "Глобальная ресторанная группа-Украина" создано в августе 2012 года. Владельцами компании выступают "Бериллиом Инвестменстс Лимитед" (Кипр) и "Глоубал Ресторант Груп Лтд." (Каймановы острова).

KFC – международный бренд ресторанов быстрого обслуживания, представленный в более чем 130 странах мира. Сеть включает более 21 тыс. ресторанов. В штате компании – свыше 300 000 сотрудников.