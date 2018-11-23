Экономика

05:02 23.11.2018

Рада внесла правки в Налоговый кодекс – предпоследний законопроект из "бюджетного пакета"-2019

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом "ресурсный" законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов.

Законопроект с рядом депутатских поправок поддержали 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Большинство из поправок связаны с тем, что мы на протяжении года мало рассматривали законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс", – отметила в ходе представления документа в парламенте глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Законопроект, в частности, повышает порог безналоговой пересылки почтовых и экспресс-отправлений до EUR150 с 1 июля 2019 года. Комитет поддержал данное решение.

"Очень сложная ситуация с почтовыми посылками. У некоторых операторов почтовые посылки проходят по электронному реестру и их можно идентифицировать, а другие их проводят в мешках, чем пользуются интернет-магазины", – пояснила Н.Южанина.

При этом она отметила, что в общем числе посылок только 1,4% - это посылки дороже EUR150.

В то же время депутаты поддержали поправку в законопроект, которая продлевает льготные ставки налога на добавленную стоимость для электромобилей до 2022 года.

"Депутаты всех фракций подали поправки об электромобилях", – подчеркнула Н.Южанина.

Спикер Рады А.Парубий несколько раз ставил законопроект на голосование, однако только после перерыва и консультаций с главами фракций документ набрал необходимое количество голосов.

Теги: #налоги #бюджет #украина #законотворчество
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