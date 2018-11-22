В Украине с 1 декабря минимальная пенсия повысится на 62 грн - Розенко

Минимальный размер пенсий с 1 декабря 2018 года возрастет до 1497 грн, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 грн. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо", проинформировала пресс-служба Кабмина в четверг.

П.Розенко также подчеркнул, что с 1 января 2019 года будут повышены пенсии военным пенсионерам. "Будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это - более полумиллиона наших сограждан", - добавил он.

Кроме того, П.Розенко напомнил, что следующее повышение пенсий запланировано на март 2019 года.

"Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно", - подытожил вице-премьер.