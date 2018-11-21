Экономика

19:12 21.11.2018

Хозсуд отказался разорвать договор ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома" и признать недействительными обязательства по нему

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Хозсуд отказался разорвать договор ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома" и признать недействительными обязательства по нему

Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества (ФГИ) Украины в иске к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,171 млрд грн.

Соответствующее решение суда от 7 ноября 2018 года обнародовано в базе судебных решений в среду.

Согласно ему, суд также отказал во встречном иске "ЕСУ" к Фонду госимущества "о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения".

Теги: #фги #хозсуд #есу #укртелеком
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