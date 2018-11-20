Рынки акций Европы упали во вторник, Stoxx 600 на минимуме с конца 2016г

Фондовые индексы Западной Европы упали во вторник в рамках глобальной распродажи. Надежды на заключение в Буэнос-Айресе соглашения США и Китая о торговле, которое сможет кардинально поменять ситуацию, продолжают слабеть, пишет Financial Times.

Лидерами падения снова оказались технологические компании.

Цена нефти Brent обвалилась почти на 5% к закрытию европейских торгов на фоне общего неприятия риска.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 1,1%, до 351,06 пункта, минимума с конца 2016 года.

Британский FTSE 100 потерял 0,8%, французский CAC 40 - 1,2%, германский DAX - 1,6%.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опустились на 1,9% и 1,6% соответственно.

Совет Европейского союза и Европарламент не смогли достичь соглашения по бюджету ЕС на 2019 год.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила одобрить увеличение расходной части бюджета на 3% - до 165,6 млрд евро. Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 млн евро.

Торговый профицит Швейцарии вырос в октябре до максимума за 21 месяц - 2,64 млрд франков против 1,27 млрд франков в сентябре. Экспорт подскочил на 6%, тогда как импорт сократился на 1,8%.

Цены производителей в Германии в октябре ускорили подъем до 3,3% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, что соответствовало ожиданиям рынка. Темпы роста были максимальными с апреля 2017 года.

Уровень безработицы во Франции без учета заморских территорий в III квартале остался на отметке 8,8%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения до 8,9%. Число безработных повысилось на 22 тыс., до 2,6 млн человек.

Потребительское доверие в Норвегии в IV квартале опустилось до минимума за 1,5 года - 14,6 пункта против 15,2 пункта кварталом ранее. Потребители резко ухудшили оценки финансовой ситуации в следующем году, также снизился показатель готовности совершать крупные покупки.

Индекс технологических компаний в рамках Stoxx 600 упал во вторник на 2%. Помимо перспектив ослабления спроса на iPhone, из-за которых подешевели акций поставщиков Apple, участники рынка были встревожены потенциальным влиянием торговых споров на чипмейкеров по всему миру.

Цена акций ASM опустилась на 1%, STMicro - на 1,9%.

Бумаги EasyJet подешевели на 5,5%, несмотря на активный рост прибыли в минувшем фингоду. Авиаперевозчик предупредил о снижении выручки в расчете на пассажира в текущем финполугодии, начавшемся 1 октября, и о росте расходов на топливо.

Курсы акций банков упали по всему региону, в том числе BNP Paribas - на 2,2%, HSBC - на 1,4%, Santander - на 2,6%, UniCredit - на 2,8%.

Цена акций Deutsche Bank в ходе торгов падала на 6%, до рекордного минимума, но к концу сессии замедлила снижение до 3,9%. Инвесторы опасаются, что ему грозят обвинения в содействии отмыванию денег в рамках скандала вокруг Danske Bank. По данным информированных источников, через Deutsche Bank прошли потенциально подозрительные транзакции Danske Bank на $150 млрд.

Societe Generale потерял 2,1%. Французский банк оштрафован на сумму свыше $1,34 млрд в США в связи с нарушением режима экономических санкций против Кубы в 2004-2010 годах.

Котировки акций Renault упали на 1,2%, Peugeot - на 2%, BMW - на 0,7%. На акциях автопроизводителей сказался скандал вокруг ареста в Японии главы Nissan и Renault Карлоса Гона.

Стоимость бумаг британской BTG Plc подскочила на 34,1%, до 823,5 пенса, после того, как стало известно, что американская Boston Scientific покупает ее по цене 840 пенсов за акцию.