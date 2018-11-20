ЕБРР прекращает финансирование новых проектов в сфере солнечной энергетики

Европейский банк реконструкции и развития прекращает финансирование проектов по солнечной энергетике, сообщила старший банкир департамента электроэнергии банка Ольга Еремина в ходе "Украинской энергетической недели" в Киеве во вторник.

"Сейчас счет пошел на дни, когда банк может решить, что в дальнейшем по возобновляемой энергетике новых проектов он не будет делать. По солнечной электроэнергии мы уже решили, что новых проектов не берем, по ветровой пока не принято решение", - сказала она.

О.Еремина подчеркнула, что банк обеспокоен отсутствием значительных шагов со стороны парламента по переходу от "зеленого" тарифа к другим, более рациональным методам поддержки развития ВИЭ.

"Боюсь, что мы будем не последней ласточкой, которая перестанет поддерживать проекты по возобновляемой энергетике, если не начнется непосредственный плановый переход на более устойчивую систему поддержки ВИЭ-проектов", - добавила она.

О.Еремина уточнила также, что средства в сумме EUR250 млн, выделенные ЕБРР в рамках программы USELF-III для проектов в сфере ВИЭ летом, в настоящее время почти исчерпаны. Новая программа финансирования для возобновляемой энергетики может рассматриваться только после внедрения в Украине аукционов, которые позволят снизить тарифы на энергию, производимую ВИЭ.

Как сообщалось, ЕБРР намерен выделить от $2 млн до $4 млн в разработку инфраструктуры проведения аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).