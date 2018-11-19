Экономика

16:04 19.11.2018

"Укргазвыдобуток" возглавил выходец из департамента разработки месторождений компании

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"Укргазвыдобуток" возглавил выходец из департамента разработки месторождений компании

Директором ЧАО "Укргазвыдобуток" (входит в "Смарт Холдинг" Вадима Новинского) стал Владимир Махновец, который до последнего времени работал в департаменте разработки месторождений компании.

Согласно сообщению "Укргазвыдобуток" в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение наблюдательный совет компании принял 16 ноября.

Контракт с В.Махновцом подписан до 20 мая 2019 года.

Как сообщалось, после ухода в начале октября с должностей многолетнего главы "Укргазвыдобуток" и "Пром-Энерго Продукт" Вадима Мохова компанию временно возглавлял "безопасник" Алексей Антонец.

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"Смарт Энерджи" – управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" В.Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

В нефтегазовое направление группы входит британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".

Теги: #укргазвыдобуток
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