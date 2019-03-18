Экономика

18:54 18.03.2019

Акционеры "Укргазвыдобуток" рассмотрят вопрос выплаты 520 млн грн дивидендов за 2010-2014гг

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Акционеры "Укргазвыдобуток" рассмотрят вопрос выплаты 520 млн грн дивидендов за 2010-2014гг

Акционеры ЧАО "Укргазвыдобуток" рассмотрят вопрос выплаты 520,868 млн грн дивидендов за 2010-2014 годы, сообщила компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно повестке дня к назначенному на 3 апреля внеочередному собранию акционеров общества, размер дивидендов из расчета на одну простую именную акцию ЧАО составляет 5 тыс. 170,42 грн.

На выплату дивидендов планируется направить 10,794 млн грн нераспределенной прибыли за 2010 год, 72,524 млн грн – за 2011 год, 172,167 млн грн - за 2012 год, 149,284 млн грн – за 2013 год и 116,098 млн грн - за 2014 год. 

ЧАО "Укргазвыдобуток", основанное в 1998 году, является одной из крупнейших частных компаний, специализирующихся на добыче газа. В 2018 году добыло 123,705 млн куб. м природного газа , что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Согласно данным в базе НКЦБФР, 99,65% акций "Укргазвыдобутка" принадлежит Smart Energy (ООО "Смарт Энерджи") – управляющей компанией в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. "Укргазвыдобуток" владеет спецразрешением на промышленную разработку Островерховского газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) сроком действия до 2027 года.

Как сообщалось, в конце 2018 года стало известно, что АО "Укргазвыдобування" (УГВ) оспаривает в Хозяйственном суде Киева безотзывное требование компании Smart Energy о принудительном выкупе акций (через процедуру queeze-out предусматривающую право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров) ЧАО "Укргазвыдобуток", принадлежащих УГВ.

Теги: #нкцбфр #выплаты #дивиденды #укргазвыдобуток
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