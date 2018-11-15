Экономика

18:37 15.11.2018

Индекс ПФТС в четверг продолжил дрейф в "красной зоне"

1 мин читать
Индекс ПФТС в четверг продолжил дрейф в "красной зоне"

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,01% - до 607,57 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 222,16 млн грн, в том числе акциями – 2,6 млн грн.

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Укрнафты" (-2,58%), Райффайзен Банка Аваль (-0,39%) и "Центрэнерго" (-0,35%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" в четверг остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,81% - до 458,16 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (13,87 млн грн).

Среди индексных бумаг подорожали акции агрохолдинга ИМК (+5,12%), "Овостара" (+1,79%) и "Кернела" (+0,95%).

Снизились котировки акций "Агротона" (-7,6%) и "Астарты" (-1,36%).

Теги: #украинская_биржа #пфтс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Индекс ПФТС завершил торги во вторник очередным ростом

Индекс ПФТС в понедельник еще немного вырос

Индекс ПФТС в пятницу продолжил восходящий тренд

Индекс ПФТС в первые торги ноября продолжил движение в "зеленой зоне"

Индекс ПФТС во вторник продолжил отрицательную динамику

Индекс ПФТС завершил торговую неделю умеренным снижением

Индекс ПФТС в среду возобновил рост

Рынок акций Украины во вторник немного снизился

Индекс ПФТС в понедельник возобновил восходящую динамику

Индекс ПФТС в конце недели скорректировался вниз

ПОСЛЕДНЕЕ

"ArcelorMittal Кривой Рог" за 10 мес. инвестировал в развитие производства около $349 млн

АМКУ поддержал недропользователей в споре с Госгеонедра после отказов выдать лицензий в зоне ООС

Нефть дорожает, несмотря на максимальный с 2017г рост запасов в США

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,7775 грн/$1

РФ возвратила Украине ранее уплаченные судебные расходы

Курс биткойна упал до минимума с октября 2017 года

МВФ ожидает принятия госбюджета-2019 для рассмотрения новой программы поддержки Украины

Украина за 10 мес. увеличила импорт угля на 15,5%

Украина за 10 мес. снизила импорт нефти на 28,4%

Для запуска отопительного сезона Смеле будет предоставлено 25 млн грн кредита - Зубко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА