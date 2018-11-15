Индекс ПФТС в четверг продолжил дрейф в "красной зоне"

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,01% - до 607,57 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 222,16 млн грн, в том числе акциями – 2,6 млн грн.

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Укрнафты" (-2,58%), Райффайзен Банка Аваль (-0,39%) и "Центрэнерго" (-0,35%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" в четверг остался неизменным на уровне 1796,53 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,81% - до 458,16 пункта при объеме торгов 1,9 млн злотых (13,87 млн грн).

Среди индексных бумаг подорожали акции агрохолдинга ИМК (+5,12%), "Овостара" (+1,79%) и "Кернела" (+0,95%).

Снизились котировки акций "Агротона" (-7,6%) и "Астарты" (-1,36%).