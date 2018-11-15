Экономика

16:44 15.11.2018

Польская компания может заняться достройкой киевского ТРЦ

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Польская компания может заняться достройкой киевского ТРЦ

Компания Unibep S.A., одна из крупнейших строительных компаний на рынке Польши, заключила с украинским ООО "Мартин" (Киев), входящим в литовскую инвестиционную группу BT Invest, условное соглашение о завершении строительства торгово-развлекательного комплекса (ТРЦ) в Киеве.

Как говорится в биржевом сообщении Unibep S.A., договор был заключен 30 октября 2018 года. Условием его вступления в силу является получение ООО "Мартин" кредита от польского банка Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) и наличия письменного подтверждения вступления кредитного договора в действие.

Согласно сообщению, стоимость контракта на выполнение строительства составит EUR34,6 млн. При этом заказчик оплачивает Unibep S.A. за свой счет аванс в размере 15%, а остальные 85% будут профинансированы за счет кредита, предоставленного банком BGK.

Срок реализации – 14 месяцев с даты начала строительных работ.

Группа BT Invest, в частности, входящая в нее инвестиционно-девелоперская компания Stolitsa Group, в настоящее время развивает проект строительства ТРЦ Retroville по пр. Правды, 47 в Киеве, введение в эксплуатацию которого было запланировано на 2019 год. Партнером проекта выступает инвесткомпания BT-Invest, эксклюзивным брокером – Colliers International (Украина).

Unibep S.A. создана в 1950 году, работает в разных сегментах строительства в Польше, Германии, России, Беларуси. В Украине компания по заказу "Укравтодора" реализует проекты строительства нескольких участков дорог.

Как указывается на ее веб-сайте, компания владеет крупнейшей в Польше фабрикой модульных домов, которые экспортируются в Норвегию, Швецию, Данию.

ООО "Мартин" создано в 1992 году, основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО являются ЗАО "Консул Девелопмент", ЗАО "Консул Пропертис" (обе – по 33,25%, Литва), компания с ограниченной ответственностью "Первая коммерческая компания Б.Т.П." (Кипр). Конечными бенефициарами указаны совладельцы литовской сети Novus и группы BT Invest Марина Познякова, Раймондас Туменас и Агне Рузгине (все - граждане Литвы).

BT Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 39 магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville. Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве и вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект – морской порт в Николаеве.

Collіers Іnternatіonal – международная консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости – дочерняя компания First Service Corporation.

Представительство Colliers International в Украине открыто в Киеве в 1997 году. Компания, в частности, предоставляет консультационные услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, в сфере гостиничной недвижимости, услуги по оценке объектов недвижимости, анализ инвестиционных проектов и др.

Теги: #киев #трц #строительство #польша
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