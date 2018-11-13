Мининфраструктуры выбрало аэропорт в Мукачево как основной для Закарпатья

Новый аэропорт в Мукачево станет основным аэропортом для Закарпатья, а до его строительства планируется еще до конца текущего года возобновить полноценную работу аэропорта Ужгород, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы исследовали весь регион и аэропорт Мукачево был выбран как наиболее удачный для этого региона… Я верю, что мы найдем источники финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачево уже в 2019-2020 году", – приводятся слова министра со встречи с представителями EASA во вторник в пресс-релизе ведомства.

В.Омелян отметил, что сейчас важно иметь временный аэропорт на несколько лет, пока новый аэропорт в Закарпатском регионе не будет построен.

Как отмечает Мининфраструктуры, необходимый для возобновления полноценной работы аэропорта Ужгород аудит EASA вступил в финальную фазу и его позитивный результат позволит начать регулярные перевозки Киев-Ужгород еще до конца этого года.

Ведомство уточняет, что сертификация EASA - важный шаг для создания нормативно-правовой базы работы "Украэроруха" в части воздушного пространства Словакии, необходимого для маневрирования воздушных судов при взлетах-посадках в аэропорту Ужгород.

Как сообщалось, в апреле Мининфраструктуры рассматривало возможность строительства нового аэропорта в Закарпатье в Хусте или Мукачево.