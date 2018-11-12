"Укрзализныця" создала оператора грузовых вагонов UZ Cargo Wagon

ЧАО "Укрзализныця" создало оператора парка грузовых вагонов - дочернее ООО "УЗ Карго Вагон" (UZ Cargo Wagon LLC).

Как отмечается в Едином госреестре юридических и физлиц-предпринимателей, новая компания зарегистрирована 6 ноября 2018 года с уставным капиталом 1 млн грн. Единственный учредитель - ЧАО "Укрзализныця".

Руководителем компании назначен заместитель директора филиала "Центр транспортной логистики "Укрзализныци" Андрей Мирошников.

Среди аккредитованных видов деятельности UZ Cargo Wagon - грузовые железнодорожные перевозки, складское хозяйство, транспортная обработка грузов; ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств, другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта.

Как сообщалось, ранее и. о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что передача вагонов, приобретенных за средства ЕБРР, в отдельно созданную дочернюю компанию позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузоперевозки.

ЕБРР выделил "Укрзализныце" $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов.

Ранее "Укрзализныця" планировала создать отдельную вагонную компанию, которая в 2018-м и 2019 гг. приобретет по 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства.