Парламентский комитет не смог достичь консенсуса по проекту Закона «О концессиях»

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики не смогли достичь консенсуса по проекту Закона № 8125 «О концессиях», таковы итоги заседания Комитета в среду, 7 ноября.

В частности, народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Воропаев предложил внести в закон норму о концессии на основании прямых договоров государства с концессионером, минуя конкурсную процедуру. Такая норма, по мнению нардепа, должна применяться к компаниям, которые уже арендовали и модернизировали имущество, отдаваемое в концессию.

Также Воропаев предложил распространить на все отрасли экономики норму о компенсации государством рисков концессионера. Нынешняя редакция законопроекта предусматривает такие платежи только в автодорожной сфере: в случае недостижения проектом указанных в договоре показателей, государство обязуется выплачивать частному инвестору компенсацию.

Кроме того, в случае концессии портов Воропаев предлагает включать в договор всю портовую инфраструктуру, а не только отдельные объекты.

Как сообщалось, проект Закона «О концессиях» был внесен в парламент правительством Владимира Гройсмана. Верховная Рада приняла законопроект № 8125 за основу 3 апреля 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном обращении к парламентариям в сентябре нынешнего года выразил надежду, что закон будет принят до выборов 2019 года.

Первыми объектами, которые правительство намерено сдать в концессию частным инвесторам, станут ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт». Также Кабмин готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) концессии ГП «МТП «Южный», крупнейшего порта Украины.

Эти планы уже вызвали волну протестов со стороны местных властей и профсоюзов. Так, мэр Николаева Александр Сенкевич опасается, что рост грузопотоков в порту «Ольвия» создаст дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру без компенсации расходов на ее ремонт.

Депутаты Херсонского горсовета приняли обращение к руководству Украины с требованием провести открытый и прозрачный международный конкурс на лучший проект модернизации Херсонского порта. По словам инициатора обращения Евгения Назаряна, депутаты горсовета не получили от официального Киева необходимых документов о готовящейся концессии.

Профсоюзы ГП «МТП «Южный» в октябре на встрече с представителями Мининфраструктуры и Администрации морских портов Украины (АМПУ) высказали опасение, что в случае сдачи порта в концессию на предприятии произойдут массовые сокращения персонала. Работники порта также потребовали привлечь профсоюзы к разработке ТЭО концессии.

Директор АМПУ Райвис Вецкаганс заявил, что подготовка концессии указанных портов продолжится даже в случае непринятия законопроекта.