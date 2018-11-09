Экономика

14:04 09.11.2018

Саудовская Аравия рассматривает варианты на случай распада ОПЕК

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Саудовская Аравия рассматривает варианты на случай распада ОПЕК

Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, KAPSARC), крупный экспертно-аналитический центр в Саудовской Аравии, проводит изучение возможных последствий прекращения работы ОПЕК, пишет The Wall Street Journal.

Исследование предусматривает анализ двух сценариев. В первом случае после роспуска ОПЕК крупнейшие нефтедобывающие страны мира начинают жесткую конкуренцию за долю рынка, а во втором Саудовская Аравия пытается, по сути, самостоятельно выполнять функции картеля по сохранению стабильности на рынке, корректируя свои объемы нефтедобычи.

По словам источников WSJ, заложенная в сценарии причина роспуска ОПЕК - достижение пикового спроса на нефть и его последующее снижение. "Власти королевства понимают, что спрос на нефть не вечен, и хотят иметь видение на будущее, в котором нет ОПЕК", - сказал один из высокопоставленных советников.

Глава KAPSARC Адам Семински подчеркнул, что речь идет о штатном исследовании, которое не стоит рассматривать как сигнал о намерении властей Саудовской Аравии покинуть существующий более полувека картель, в котором страна играет ведущую роль. Добыча в Саудовской Аравии превышает 10 млн баррелей в сутки, то есть составляет около трети совокупного объема добычи ОПЕК.

Источники WSJ подтверждают, что высшее руководство страны не планирует прекращать членство в ОПЕК, однако отмечают, что исследование позволит учесть активную критику картеля со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно обвинял организацию в искусственном завышении цен на нефть.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), предлагающий предоставить властям США право оспаривать действия ОПЕК в суде как нарушения антимонопольного законодательства и попытки манипулирования ценами на энергоносители.

Теги: #опек #саудовская_аравия
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