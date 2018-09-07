Минимальная зарплата в Украине с 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн - ФПУ

По расчетам Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) минимальная заработная плата с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн.

"К сожалению, как и в прошлые годы, социальные партнеры правительства - профсоюзы были отстранены от участия в формировании государственного бюджета, право на которое имеют в соответствии с законодательством и договоренностей по Генеральному соглашению", - говорится в сообщении пресс-службы ФПУ.

По словам Федерации, на предложения профсоюзов в Министерстве финансов заявили о невозможности учета подавляющего большинства профсоюзных предложений.

"Главный разработчик госбюджета проинформировал, что в следующем году не предвидится кардинальный рост размеров основных государственных социальных стандартов и гарантий - прожиточного минимума, минимальной зарплаты, минимальной пенсии, государственной помощи, а планируется только их индексирование практически на уровень инфляции", - заявляют в организации.

В ФПУ отмечают, что в проекте госбюджета-2019 предлагается установить минимальную зарплату меньше ожидаемого фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно в размере 4173 грн.

По расчетам Федерации профсоюзов, с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года должна составлять не менее 7,7 тыс. грн, должностной оклад работника I тарифного разряда единой тарифной сетки - больше размера минимальной зарплаты, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - около 5,2 тыс. грн.

"Федерация профсоюзов Украины призывает власть обеспечить выполнение взятых на себя обязательств и не допустить дальнейшего углубления бедности в Украине через закрепление в государственном бюджете Украины на 2019 год заниженных социальных стандартов и гарантий, а также ограниченных расходов на развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы страны", - говорится в заявлении.

Кроме того, профсоюзы требуют открытого обсуждения с социальными партнерами в рамках Национального трехстороннего социально-экономического совета направлений распределения государственных средств.