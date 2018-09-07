Реструктуризация долгов ОПЗ - важный этап подготовки к его приватизации – инвестсоветник ФГИ Pericles

Ситуация с приватизацией Одесского припортового завода (ОПЗ) является сложной, однако предприятие является хорошим активом и при условии реструктуризации долгов ОПЗ может получить хорошего инвестора, считает Ребвар Берзинджи (Rebwar Berzinji) – президент Pericles Global Advisory, которую Фонд госимущества Украины отобрал на конкурсе в качестве советника по продаже ОПЗ.

"Это сложная ситуация, но, в конце концов, актив довольно интересный. Поэтому у нас была достаточно прямая позиция: необходимо обязательно сделать реструктуризацию долгов и затем можно проводить приватизацию", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", описывая начальные условия вхождения компании в конкурс по отбору советников.

Р.Берзинджи уточнил, что Pericles фокусируется на предоставлении консалтинговых услуг в работе с проблемными активами и проектами, а сам он получил опыт реструктуризации проблемных активов, ранее работая банкиром в нью-йоркском офисе Rothschild, а также опыт инвестиций в проблемные активы, будучи позже со-управляющим distress-фонда, который управлял инвестициями на сумму $650 млн.

По его словам, проект ОПЗ Pericles посоветовал посмотреть один из международных инвестиционных банков, который сам не мог принимать в нем участие, а позже компанию пригласила и рабочая группа по приватизации, созданная при Кабинете министров Украины.

Как отметил Р.Берзинджи, конкурс по привлечению и отбору советников был открытым и прозрачным, решения принимались быстро.

"С названными вами олигархами (Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский – ИФ) и любыми другими украинскими олигархами у нас нет никаких связей. Я не знал, кто такой господин Фирташ до того, как столкнулся с ОПЗ. Мы не имеем вообще никаких связей ни с политическими силами, ни с финансовыми и бизнес-структурами в этой стране", – подчеркнул советник.

Комментируя сформированный компанией консорциум, президент Pericles пояснил, что юридическая фирма Kinstellar будет предоставлять консультации по украинскому праву, а ее партнер Елена Кучинская и несколько других работников уже участвовали в предыдущих попытках приватизации ОПЗ и имеют необходимый опыт.

По его словам, по такой же логике в консорциум была приглашена компания SARS Сapital, тогда как задачей KPMG является помощь в due diligence, а White & Case LLP - это глобальный юридический советник, команда которого очень хорошо знает Украину, в частности, работала с Министерством финансов по проектам реструктуризации суверенного долга.

"Мы хотим сделать здоровый баланс тех, кто уже имеет знания этого актива и процесса, и новой крови, чтобы предложить новые подходы к решению проблемы", – отметил Р.Берзинджи.

Отвечая на вопросы, почему ОПЗ очутился в кризисной ситуации и попытки продать его в 2016 году оказались неудачными, советник Фонда указал на ряд причин: конфликт с Россией, в том числе, по поставкам газа, ухудшение ситуации на рынке минеральных удобрений, разница между ценой газа и конечного продукта. "Можно сказать, что медленно развивалась ситуация идеального шторма, когда несколько негативных обстоятельств сошлись и медленно затягивали ОПЗ в проблемную ситуацию", – считает он.

По мнению советника, возможно, в предыдущих попытках продать ОПЗ сложность этих обстоятельств была недооценена, а покупатели не могли взять на себя риски, которые они не могли оценить. "Недооценка сложности ситуации привела к тому, что, возможно, была сформирована слишком высокая стартовая цена, а это существенно уменьшило пул покупателей", – сказал президент Pericles. При этом он добавил, что важно в цене сохранять разумный баланс, так как очень низкая цена также будет отрицательным сигналом для покупателей.

"Хорошая новость в том, что правительство, как видим, понимает эту проблему, сейчас немного изменило подход и относится к этому проекту уже не только как к простому процессу купли/продажи, а как к проекту, в котором нужна реструктуризация. И понимает, что это является важной частью подготовки", – отметил Р.Берзинджи.

В то же время он подчеркнул, что на данном этапе не может обсуждать способы реструктуризации.

"На основании того, что мы знаем сегодня, вероятно, нет иной возможности для удовлетворения требований третьих лиц как монетизировать этот актив, то есть реализовать его за деньги. Очень важно, чтобы заинтересованные в получении возможного возмещения от компании стороны способствовали этому процессу, чтобы они имели конструктивный подход в процессе монетизации этого объекта", – описал общие подходы президент Pericles.

По его словам, компания рассчитывает на такое конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, намерена вести переговоры и с покупателями, и с кредиторами, однако будет готовиться и к более негативным сценариям в случае необходимости.

Он добавил, что в последнее время ситуация на рынке минудобрений улучшилась: спрос и предложение стали более сбалансированными, повышается цена, мультипликаторы соответствующих компаний, которые торгуются, растут, хотя и есть риски негативного развития ситуации на развивающихся рынках.

"Люди на рынке говорят, что ОПЗ - одно из самых эффективных производств на рынке минеральных удобрений и это очень хороший актив, особенно в долгосрочной перспективе. Просто не хватает капитальных инвестиций, чтобы полностью реализовать его потенциал и стоимость", – отметил Р.Берзинджи. Он уточнил, что правительство планирует продать ОПЗ это как целостный объект.

По его словам, компания в настоящее время ожидает решения правительства об утверждении советника, на которое отводится два месяца с 30 августа, когда был подписан договор с ФГИ, после чего ей на работу отводится до трех месяцев.

"Ожидаем, что за это время мы сможем предложить варианты решения вопросов, финансовые опции для правительства… Хотя следует сказать, что мы можем брать какие-то обязательства по срокам, если эти вопросы зависят от нас. Поэтому надеемся, что не будет политических задержек", – сказал президент Pericles.

Он считает "гипотетической" ситуацию, когда правительство откажется от всех вариантов, которые ему предложит советник.

"Если они отдадут предпочтение варианту, который мы будем считать наиболее сложным, просто сядем и будем это обсуждать. Мы не считаем, что просто выйдем из процесса. Нам нет смысла предлагать варианты решения вопроса, которые не являются практичными, ведь "плата за успех" будет выплачена только в случае успеха", – отметил Р.Берзинджи.

Как сообщалось, Pericles Global Advisory LLC отобрана советником по подготовке к приватизации ОПЗ в конце июля 2018 года по итогам первых конкурсов по отбору советников для продажи предприятий "большой" приватизации.

"Советник обязался за три месяца провести все необходимые аудиты, подготовку финансовой модели предприятия, провести поиск потенциальных инвесторов и главное – решить проблемы с токсичностью долговых обязательств", – прокомментировал тогда и.о. главы Фонда Виталий Трубаров результаты конкурса.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Украина дважды в 2016 году выставляла 99,567% акций ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с его долгом свыше $250 млн структурам Дмитрия Фирташа.

Полностью интервью с Р.Берзинджи читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua