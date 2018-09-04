Экономика

13:36 04.09.2018

"Укрзализныця" завершила электрификацию участка, соединяющего магистральные пути с ПГОКом

2 мин читать
"Укрзализныця" завершила электрификацию участка, соединяющего магистральные пути с ПГОКом

ПАО "Укрзализныця" завершила электрификацию участка Потоки-Золотнишино, соединяющего магистральные железнодорожные пути с ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.).

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", 6 сентября состоится торжественное открытие электрифицированного участка Золотнишино – Потоки. В мероприятии примут участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, глава наблюдательного совета Шевки Аджунер и ее члены.

"Благодаря электрификации участка Золотнишине – Потоки "Укрзализныця" сможет обеспечить направление Полтава – Кременчуг – Користовка – Знаменка электротягой. Ежедневно там курсирует свыше 10 поездов, в том числе с продукцией Полтавского горно-обогатительного комбината – одного из основных экспортообразующих предприятий страны", - отмечается в объявлении компании.

Ранее сообщалось, вследствие электрификации участка поездам не нужно будет на ст. Кременчуг заменять локомотив и локомотивную бригаду. По предварительным подсчетам, окупаемость проекта стоимостью 204 млн грн составит около пяти лет. Кроме того, компания сократит расходы на перевозку, ускорится доставка грузов и сократятся выбросы вредных веществ в окружающую среду.

ПГОК – основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского и 99,98% БелановскогоГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Теги: #пгок #укрзализныця
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" в 2018г планирует купить несколько тыс. грузовых вагонов у сторонних производителей

Правление ДТРЗ возглавил первый замначальника Приднепровской желдороги

"Укрзализныця" не покрывает и половины потребностей сахаропроизводителей в вагонах

"Укрзализныця" за 7 мес. купила 125,6 тыс. комплектов постельного белья

"Укрзализныця" намерена построить контейнерные терминалы в Ковеле и Чопе

"Укрзализныця" в январе-августе купила 2287 грузовых вагонов

Азотные заводы Ostchem начали подготовку к снижению производства из-за нехватки вагонов

"Укрзализныця" в I полугодии увеличила инвестиции в подвижной состав почти вдвое

Химпредприятия Ostchem остановятся через неделю при дальнейшем отказе "Укрзализныци" подавать вагоны для отгрузки продукции

"Укрзализныця" констатирует недофинансирование льготных перевозок на 90% в январе-июле

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина" – опрос

НБУ на аукционе во вторник продал $40,1 млн по курсу 28,48 грн/$1

ЕБА призвала Раду и Кабмин урегулировать возмещение "старых" сумм НДС

НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019

Dragon Capital завершила выкуп акций у миноритариев Карловского машзавода

Австрия дополнительно выделит EUR1 млн для мероприятий организации "Каритас" на Донбассе

НКРЭКУ выдала еще двум компаниям "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

Рада упростила требования к экспертизе проектов строительства ВЭС

Цена Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля

Крупнейшими получателями НДС в августе стали "Азовсталь", ММК им.Ильича и "Кернел-Трейд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА