"Укрзализныця" завершила электрификацию участка, соединяющего магистральные пути с ПГОКом

ПАО "Укрзализныця" завершила электрификацию участка Потоки-Золотнишино, соединяющего магистральные железнодорожные пути с ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.).

Как сообщается на сайте "Укрзализныци", 6 сентября состоится торжественное открытие электрифицированного участка Золотнишино – Потоки. В мероприятии примут участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, глава наблюдательного совета Шевки Аджунер и ее члены.

"Благодаря электрификации участка Золотнишине – Потоки "Укрзализныця" сможет обеспечить направление Полтава – Кременчуг – Користовка – Знаменка электротягой. Ежедневно там курсирует свыше 10 поездов, в том числе с продукцией Полтавского горно-обогатительного комбината – одного из основных экспортообразующих предприятий страны", - отмечается в объявлении компании.

Ранее сообщалось, вследствие электрификации участка поездам не нужно будет на ст. Кременчуг заменять локомотив и локомотивную бригаду. По предварительным подсчетам, окупаемость проекта стоимостью 204 млн грн составит около пяти лет. Кроме того, компания сократит расходы на перевозку, ускорится доставка грузов и сократятся выбросы вредных веществ в окружающую среду.

ПГОК – основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского, 100% Еристовского и 99,98% БелановскогоГОКов.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.