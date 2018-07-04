Evraz продолжает получать положительную маржу от поставки слябов в США, оценивает последствия пошлины в 25% на сталь из Канады

Evraz продолжает поставлять слябы в США, несмотря на введение Штатами заградительной пошлины на сталь в размере 25%. При этом компания остается "в плюсе".

Как пояснил в интервью "Интерфаксу" вице-президент по финансам Evraz Николай Иванов, "с одной стороны, отгружаемая (в США - ИФ) компанией продукция стала дороже, а с другой - как мы и ожидали, из-за введения этих пошлин достаточно существенно выросли цены на внутреннем рынке США". "Поэтому мы продолжаем поставлять слябы в США и имеем положительную маржу. Введение заградительной меры, к сожалению, легло в первую очередь на плечи американских потребителей", - сказал он, добавив, что Evraz не сильно пострадал, так как на американском рынке рост объемов и рост цены наблюдался еще до того, как были введены пошлины.

При этом CFO компании сказал, что для Evraz "было достаточно неожиданным", что Канада перестала быть исключением, и на сталь из этой страны также была введена пошлина в 25%. "Это отразится на нашем бизнесе, но пока еще не могу сказать конкретику. У нас сталь идет и из США в Канаду, где у нас производство трубы большого диаметра, и из Канады - в США, - заявил Н.Иванов. - Как это повлияет на наш бизнес - мы сейчас оцениваем, и, возможно, цена опять отыграет для нас "в плюс". Когда начинаешь "играть" с рынком, он реагирует в том числе и увеличением цены".

В апреле этого года стало известно, что Evraz подал документы в Минторг США с целью исключения продукции компании из-под действия заградительных пошлин на сталь.

Как сообщалось, 23 марта вступили в силу подписанные в начале марта президентом США Дональдом Трампом документы о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Исключения изначально были сделаны для Мексики и Канады.

Доля североамериканского дивизиона Evraz в выручке компании составляет, по оценкам аналитиков Райффайзенбанка, 17%, а в EBITDA - 2,2%. Помимо Evraz слябы на свои американские предприятия поставляет Новолипецкий металлургический комбинат.

Evraz North America объединяет 6 производственных площадок, расположенных в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (Колорадо, США), а также в Реджине, Калгари, Камроузе и Ред Дире (Канада). Штаб-квартира компании находится в Чикаго, ежегодно дивизион производит более 5 млн тонн плоского, длинномерного и трубного проката для основных отраслей, в том числе инфраструктуры, обороны, энергетики и железных дорог.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и Украине. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 30,52% через компанию Lanebrook), Александр Абрамов контролирует 20,92% капитала, Александр Фролов - 10,45%.