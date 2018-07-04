Evraz может увеличить долю высокомаржинальной продукции, хочет уйти от сырьевой зависимости в РФ

Evraz рассматривает возможность увеличения доли высокомаржинальной продукции на своих производственных площадках, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-президент по финансам компании Николай Иванов.

"У нас есть возможность, оставшись на тех же объемах производства чугуна и стали, выпускать больше конечного продукта и меньше полуфабрикатов, которые мы экспортируем. Да, это хороший рынок, и мы не испытываем никаких проблем, учитывая нашу себестоимость и спрос на продукцию. Но мы могли бы создавать новые, более маржинальные продукты", - сказал CFO, отметив, что речь идет не только о российских площадках Evraz.

Н.Иванов также напомнил, что компания сегодня не полностью обеспечена собственным железорудным сырьем, при этом стратегическая модель компании предполагает полностью выстроенную вертикально интегрированную производственную цепочку. "Результаты последних двух лет показывают, что это, наверное, правильная история (самообеспеченность сырьем - ИФ): цены на руду резко взлетели, как и на уголь. А самообеспечение сырьем позволяет лучше контролировать затраты", - сказал он.

Дивизион "Урал" Evraz обеспечен сырьем на 100%, при этом в Сибири, на ЗСМК, самообеспеченность сырьем составляет менее 60%. "Наша цель - вывести активы в РФ на полную самообеспеченность. Для этого необходимо наращивать производство железорудного сырья. Скорее всего, речь идет о дополнительных инвестициях в "Евразруду", - пояснил CFO.

"Что касается угля, то мы производим существенно больше, чем нужно. Поэтому часть мы продаем на российский рынок, часть - на экспорт. В то же время мы вынуждены закупать недостающие марки угля на рынке. Так же, как и с железной рудой, нам бы хотелось и в угле стать полностью самообеспеченными нужными марками", - добавил вице-президент по финансам.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и Украине. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 30,52% через компанию Lanebrook), Александр Абрамов контролирует 20,92% капитала, Александр Фролов - 10,45%.