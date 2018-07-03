Верховний Суд України підтвердив законність ДПТ Рибальського острова

Верховний Суд України залишив без змін постанову Київського окружного адміністративного суду, що підтверджує законність детального плану території (ДПТ) у межах вул. Електриків та Набережно-Рибальської дороги (Рибальського острова) в Подільському районі Києва.

Як повідомляє прес-служба компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development), що виступає девелопером проекту житлового комплексу Rybalsky, Верховний Суд рішенням від 21 червня підтвердив, що цей ДПТ відповідає Генеральному плану Києва до 2020 року.

"Верховний Суд швидко і змістовно поставив крапку у справі. Ми були впевнені в перемозі і не зупиняли будівельних робіт на Rybalsky, тому зараз готуємо перші пускові комплекси до введення в експлуатацію", - зазначив CEO SAGA Development Андрій Вавриш.

За даними девелопера, чинний Генплан Києва передбачає трансформацію південної та центральної частини Подільсько-Куренівського промвузла під поліфункціональне використання, зокрема житлово-суспільну забудову та зелені насадження.

Ухвалений Київрадою 29 вересня 2016 року ДПТ Рибальського острова передбачає збільшення протягом п'яти років площі кварталів багатоквартирної забудови на Рибальському острові до 44,4 га із 5,3 га, скорочення площі ділянок іншого призначення з нинішніх 71,62 га до 3,95 га. У такий самий термін передбачається збільшити чисельність населення в межах ДПТ до 20,9 тис. людей із нинішніх 1,3 тис. осіб.

Будівництво житлового району Rybalsky на дев’ять житлових будинків розпочалося в грудні-2016.

Девелопером проекту виступає SAGA Development, генеральним підрядником - KDD Engineering, партнери проекту - Perfect Group, ХК "Київмісьбуд" (Київ).

ТОВ "Ріверсайд Девелопмент Лтд." (SAGA Development) створено в 2015 році, основним видом діяльності є організація спорудження будівель.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та осіб-підприємців, на липень 2018 року учасниками ТОВ є корпорація "Тревор Бізнес С.А." (50%, Панама) "Рокбері Інвест Інк." (50%, Беліз).

Статутний капітал компанії становить 1 тис. грн.