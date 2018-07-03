Экономика

17:46 03.07.2018

Верховний Суд України підтвердив законність ДПТ Рибальського острова

2 мин читать
Верховний Суд України підтвердив законність ДПТ Рибальського острова

Верховний Суд України залишив без змін постанову Київського окружного адміністративного суду, що підтверджує законність детального плану території (ДПТ) у межах вул. Електриків та Набережно-Рибальської дороги (Рибальського острова) в Подільському районі Києва.

Як повідомляє прес-служба компанії SAGA Development (раніше - Riverside Development), що виступає девелопером проекту житлового комплексу Rybalsky, Верховний Суд рішенням від 21 червня підтвердив, що цей ДПТ відповідає Генеральному плану Києва до 2020 року.

"Верховний Суд швидко і змістовно поставив крапку у справі. Ми були впевнені в перемозі і не зупиняли будівельних робіт на Rybalsky, тому зараз готуємо перші пускові комплекси до введення в експлуатацію", - зазначив CEO SAGA Development Андрій Вавриш.

За даними девелопера, чинний Генплан Києва передбачає трансформацію південної та центральної частини Подільсько-Куренівського промвузла під поліфункціональне використання, зокрема житлово-суспільну забудову та зелені насадження.

Ухвалений Київрадою 29 вересня 2016 року ДПТ Рибальського острова передбачає збільшення протягом п'яти років площі кварталів багатоквартирної забудови на Рибальському острові до 44,4 га із 5,3 га, скорочення площі ділянок іншого призначення з нинішніх 71,62 га до 3,95 га. У такий самий термін передбачається збільшити чисельність населення в межах ДПТ до 20,9 тис. людей із нинішніх 1,3 тис. осіб.

Будівництво житлового району Rybalsky на дев’ять житлових будинків розпочалося в грудні-2016.

Девелопером проекту виступає SAGA Development, генеральним підрядником - KDD Engineering, партнери проекту - Perfect Group, ХК "Київмісьбуд" (Київ).

ТОВ "Ріверсайд Девелопмент Лтд." (SAGA Development) створено в 2015 році, основним видом діяльності є організація спорудження будівель.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та осіб-підприємців, на липень 2018 року учасниками ТОВ є корпорація "Тревор Бізнес С.А." (50%, Панама) "Рокбері Інвест Інк." (50%, Беліз).

Статутний капітал компанії становить 1 тис. грн.

Теги: #дпт #рибальський_острів #суд #київ
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Нафтогаз" ожидает до 13 июля решение нидерландского суда по делу о взыскании выплат с "Газпрома"

Суд отказал в удовлетворении иска фармкомпании "Сервье Украина" к АМКУ по штрафу на 1,695 млн грн

"Нафтогаз" намерен подать в Апелляционный суд Свеа дополнительное обращение по приостановлению исполнения решения Стокгольмского арбитража

"Укроборонпром" подал иск о защите деловой репутации в связи с публикацией о закупках БМП-1АК в издании "Новое время"

Суд удовлетворил иск Ощадбанка о взыскании кредитной задолженности "Креатив Агро"

Европейский суд признал Германию виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами

Верховный суд направил на пересмотр дело о причинении экс-гендиректором ХТЗ Губиным ущерба на 29,5 млн грн

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

"Нафтогаз" опасается реструктуризации "Газпромом" своих активов в Европе во избежание принудительной выплаты $2,6 млрд

Верховный Суд признал законным решение АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" почти на 13 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" повысила плату за использование своих вагонов

Законопроекты о "зеленом тарифе" на электроэнергию из мусора и "налоге на упаковку" не соответствуют Соглашению об ассоциации Украина-ЕС – посольство Евросоюза

Энергосообщество выступит посредником в споре "Укртрансгаза" с НКРЭКУ по новому Кодексу ГТС

Задержки авиарейсов связаны с превышением количества туристов возможностей чартерных перевозчиков – МЭРТ

Львовская обладминистрация за год сэкономила на вывозе ТБО из Львова 100 млн грн

Омелян считает необходимым лишить лицензии туроператора Oasis Travel

Кистион настаивает на переходе к суточной балансировке газа с 1 августа

Рада ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м/год, временно запретила экспорт дров

Мининфраструктуры с 2019г ограничит возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет – Омелян

Порошенко подпишет закон о валюте в среду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА