Экономика

14:17 02.07.2018

Цены на нефть снижаются на опасениях роста поставок

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Цены на нефть снижаются на опасениях роста поставок

Нефтяной рынок нервно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он уговорил власти Саудовской Аравии увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Котировка сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 кв снизилась на $0,55 (0,69%) - до $78,68 за баррель.

WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,04 (0,05%) - до $74,11 за баррель.

Д.Трамп в субботу написал в соцсети Twitter, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей".

Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".

Между тем представители Ирана успели прокомментировать эту ситуацию, призвав страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозив разрывом соглашения.

"Любое повышение добычи (нефти - ИФ) какой-либо страной-членом свыше норм, установленных решением ОПЕК, будет означать разрыв соглашения", - говорится в письме, написанном министром нефти Ирана Бижаном Зангане на имя президента ОПЕК.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за попытки завысить нефтяные цены. В то же время президент принял решение наложить санкции на Иран, в том числе ограничить способность страны экспортировать нефти.

"США сталкиваются с проблемой в плане санкций против Ирана, - сказал старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп. - Они хотят ввести как можно более жесткие санкции как можно быстрее, но в то же время они хотят низких цен на нефть. Это противоречие".

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Тем временем руководство ливийской государственной нефтегазовой корпорации National Oil Corp. объявило о наступлении форс-мажорных обстоятельств в портах Zuetina и Hariga. Контролирующая эти порты вооруженная группировка блокирует суда на подходе к портам.

Теги: #нефть #цена
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