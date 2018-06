Канадская Brookfield&Partners вошла в проект строительства IT-парка во Львове стоимостью $160 млн

Канадская Brookfield&Partners возглавила консорциум инвесторов, которые вошли в проект строительства во Львове первой очереди IT-микрорайона Innovation District IT Park общей площадью 10 га и стоимостью $160 млн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", инвесторы вместе послом Канады, мэром Львова Андреем Садовым и объединением IT-компаний Lviv IT Cluster, которые станут будущими арендаторами, в субботу заложили символическую капсулу начала строительства парка.

Партнёр и главный исполнительный директор компании по управлению активами Horizon Capital Олена Кошарна сообщила агентству, что фонды под управлением Horizon стали участниками консорциума инвесторов.

По ее словам, уже создана проектная компания, которая является владельцем части земельного участка, на котором будет реализован проект.

Владелец ООО "Галерея Центр" Владимир Женчак, который был вместе с Lviv IT Cluster одним из инициаторов проекта и стал его соинвестором, сообщил, что в ближайшие месяцы проектная компания планирует выкупить у города оставшиеся участки под проектом, которые она пока арендует.

Он также сообщил, что с будущими арендаторами уже достигнуты соглашения об аренде свыше половины арендных площадей IT- парка.

По его словам, 1-ую очередь парка планируется построить за 2,5 года.

В.Женчак также сообщил, что ведутся переговоры о кредитовании проекта с ЕБРР и IFC, представители которых присутствовали при закладке капсулы.

Он отметил, что площадей в первой очереди будет больше 160 тыс. кв. м, однако некорректно будет оценивать этот проект только квадратными метрами арендных площадей.

"А как оценить 3 га зелёных зон? Главное, что проект рассчитан на 14 тыс. рабочих мест", - подчеркнул В.Женчак.

Доли нынешних участников в проекте не разглашаются.

"Техиндустрия испытывает острую потребность в таком масштабном проекте как Innovation District IT Park. Еще до начала строительства комплекса более 60% площади зарезервировали IT-компании", - заявлял ранее глава набсовета Lviv IT Cluster и CEO компании N-iX Андрей Павлов.

Как сообщалось, IT Park расположится на участке 10 га между ул. Стрыйская, Чмолы, Луганская и Козельницкая во Львове. Первый раунд инвестиций достигнет $95 млн. Вторая очередь IT-парка предусматривает строительство бизнес-центров и продлится 5-6 лет.

Проект предусматривает возведение шести восьмиэтажных офисных зданий класса "А" и трех бизнес-центров, а также отеля (5,7 тыс. кв. м, 150-200 номеров), детского сада (2 тыс. кв. м), университета (6 тыс. кв. м), фитнес-зала и парковки на 3167 мест.

Первыми резидентами Innovation District IT Park станут компании SoftServe, N-iX, GlobalLogic, Intellias и Perfectial, заняв около 50 тыс. кв. м офисных помещений. В университетском корпусе разместится факультет Украинского Католического Университета (УКУ, Львов).

Кроме того, Lviv IT Cluster планирует создать на территории парка современные IT-лаборатории, открытые для студентов IT-специальностей всех львовских вузов.

Brookfield Asset Management создана 115 лет назад, основными направлениями деятельности является недвижимость, инфраструктура, возобновляемая энергетика и private equity. Под управлением компании находятся активы стоимостью около $285 млрд.

Brookfield в этом году завершил сделку по покупке Westinghouse Electric - второго по величине поставщика ядерного топлива в Украину с долей рынка около 40%.

Lviv IT Cluster — сообщество IT-компаний во Львове. Кроме проведения профильных мероприятий, организация занимается проектами инфраструктуры IT-сферы в городе.

В частности, в марте 2018 года IT-кластер ввел в эксплуатацию ЖК IT House на 72 квартиры во Львове. В августе-сентябре начинается строительство коттеджного городка для айтишников IT Village на 133 дома возле Львова. Также в 2018 году стартует проект IT House 2.0, который предусматривает постройку дома на 150 квартир.

ООО "Галерея-Центр" создано в 2001 году, основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Компания выступала девелопером торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Форум Львов". Кроме того, в портфеле ее проектов – жилой комплекс Forum Apartments во Львове и завод по производству биотоплива путем переработки рапса и сои в с. Старый Добротвир Львовской области.