Делегаты очертили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Украиной на Второй международной конференции в Копенгагене

На Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая прошла в г.Копенгагене (Дания), делегаты очертили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с Украиной, сообщила пресс-служба Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения.

От правительственной делегации Украины в конференции участвовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который отметил проведение реформ в Украине во всех сферах.

"Мы страна постсоветского пространства, которая обеспечила четкий фокус изменений и приоритетов. Мы начали рождения нового европейского государства. Всего за три года", - сообщил украинский премьер.

Отмечается, что особое внимание уделено вопросам национальной и энергетической безопасности, экономическому подъему.

Как отмечается, достижения Украины на пути развития отметили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан и руководители МИД других стран.

В.Гройсман отметил во время переговоров с датскими предпринимателями, что в настоящее время законодательство в Украине дает новые возможности для инвестиций.

В свою очередь председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук подчеркнул сотрудничество Украины и Дании в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

"Фундаментом для партнерства стал двусторонний Меморандум о взаимопонимании, подписанный в рамках официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Данию в 2017 году", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули выгодность такого партнерства, "ведь в 2016 доля энергии из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении Дании уже составила 32%. В планах страны - достичь к 2020 году 35% "чистой" энергии, а в 2050 - 100%".

Отмечается, что поддержку Украине предоставляют также финансовые организации.

"Так, в прошлом году при софинансировании Датского инвестиционного фонда "IFU" во Львовской области открыли новую ветроэлектростанцию "Старый Самбор-2" мощностью 20,7 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В свою очередь, Украина продолжает улучшать правовое поле, учитывая интересы инвесторов, и открывать возможности для реализации проектов по производству энергии из возобновляемых источников и мусора, а также в сфере энергоэффективности.