Экономика

15:17 26.06.2018

Законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов может быть внесен осенью – Госрезерв

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Законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов может быть внесен осенью – Госрезерв

Эксперты, отобранные в рамках проекта помощи Европейского союза Украине, разработали первый вариант проекта закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, сообщил глава Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв) Вадим Мосийчук.

"Планируется до конца года подать его в Верховную Раду и желательно принять", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" по итогам прошедшего во вторник заседания рабочей группы, на котором обсуждались поправки и предложения в разработанный документ.

В.Мосийчук уточнил, что в начале сентября все наработки рабочая группа готова согласовать с Энергетическим сообществом, а в октябре представить законопроект на рассмотрение Кабинета министров для последующего его направления в Раду.

"Разработанный документ предполагает запуск формирования минимальных запасов в следующем году. До 2022 года необходимо иметь запас в размере не менее 2 млн тонн сырой нефти в эквиваленте", – отметил глава Госрезерва.

Теги: #запасы #нефтепродукты #госрезерв
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