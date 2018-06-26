Аграрные и промышленные ассоциации просят премьера решить проблему дефицита грузовых вагонов и подвижного состава

Представители крупных объединений предприятий промышленности и агропромышленного комплекса Украины обратились к премьер-министру с просьбой решить проблемы в сфере железнодорожных перевозок, в частности дефицита грузовых вагонов и подвижного состава.

Соответствующая просьба содержится письме-обращении, обнародованном на сайте ассоциации "Укрцемент".

"Железнодорожный транспорт обеспечивает около 60% общего объема перевозок грузов в Украине. Для эффективной работы предприятий ведущих отраслей экономики нашего государства именно грузовые перевозки железнодорожным транспортом являются критически важными. Мы еще только приближаемся к периоду пиковых перевозок, а предприятия уже испытывают острый дефицит грузовых вагонов и подвижного состава. Все это сдерживает развитие металлургической, химической, цементной, аграрной отраслей", - говорится в документе.

Его авторы отмечают, что промышленники и аграрии вовремя не получают заказанные вагоны и не имеют доступа к тем, за которые уже заплатили аренду. Вагоны простаивают на узловых станциях, а предприятия продолжают нести потери и срывать сроки выполнения договоров.

Кроме того, ассоциации обратились с просьбой к премьер-министру пригласить представителей объединений предприятий промышленности и АПК на заседание правительства, где будет заслушано отчет и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Письмо-обращение подписали "Федерация металлургов Украины", объединение предприятий "Укрметаллургпром", Украинская зерновая ассоциация, "Союз химиков Украины", Украинская ассоциация производителей ферросплавов "УкрФА", ассоциация производителей цемента "Укрцемент".