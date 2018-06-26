Экономика

13:16 26.06.2018

Покупательная способность гривни с 1996 года снизилась в 14 раз - НБУ

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Покупательная способность гривни с 1996 года снизилась в 14 раз - НБУ

Покупательная способность гривни с 1996 года снизилась в 14 раз, сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко на брифинге во вторник

"Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнился банкнотами новых номиналов. Действующий номинальный ряд банкнот и монет является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, которые произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность 1 гривни сейчас составляет около 7 копеек, 2 грн – 14 коп., 5 грн – 36 коп., 10 грн – 71 коп.", - сказал В.Зайвенко.

По его словам, расходы на изготовление монет мелких номиналов превышают их стоимость.

Теги: #покупательная_способность #нацбанк #гривня
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