Экономика

16:03 25.06.2018

"Укроборонпром" сменил директора "Спецтехноэкспорта"

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"Укроборонпром" сменил директора "Спецтехноэкспорта"

Госконцерн "Укроборонпром" сменил руководителя одного из ведущих украинских спецэкспортеров - ГХВП "Спецтехноэкспорт": врио директора компании назначен заместитель директора Владислав Бельбас, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в оборонном секторе.

По данным источника, возглавлявший "Спецтехноэкспорт" с декабря 2014 года Павел Барбул уволен с должности по согласию сторон, приказом госконцерна от 25 июня.

Информацию об увольнении подтвердил сам П.Барбул. На своей странице в Facebook в понедельник он сообщил, что завершает работу в "Спецтехноэкспорте" в должности директора и планирует сотрудничать с компаний в дальнейшем в качестве советника. "Моя миссия на должности директора "Спецтехноэкспорта" сегодня завершена…в дальнейшем буду помогать компании в качестве советника", - написал он.

Согласно официальным данным сайта компании, П.Барбул пришел в "Укроборонпром" в 2014 году: до назначения руководителем "Спецтехноэкспорта" он занимал должность директора департамента управления активами госконцерна. До этого – руководитель созданного с его участием в 2012 году ООО "Юридическая фирма "Вокс Легум".

По данным источника, В.Бельбас назначен на должность замдиректора "Спецтехноэкспорта" в октябре 2014 года. По данным из открытых источников, до прихода в "Спецтехноэкспорт", В.Бельбас занимал должность директора ООО "Дозор-Авто" (бывш. "Богдан-Восток-Авто").

Созданная в июле 1998 года как дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" государственное хозяйственное внешнеторговое предприятие (ГХВП) "Спецтехноэкспорт" с 2010 года по решению правительства входит в госконцерн "Укроборонпром".

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Теги: #укроборонпром #кадры #спецтехноэкспорт
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