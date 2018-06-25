Экономика

13:00 25.06.2018

НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 6% на 2018г

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НКРЭКУ повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала" на 6% на 2018г

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на 2018 год на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" на 6%, до 16,716 грн за 1 куб. м.

Согласно сообщению НКРЭКУ, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 21 июня. Постановление вступит в силу со следующего дня после его публикации в газете "Урядовый курьер".

Как сообщалось, "Киевводоканал" планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода на 49,6% - до 23,17 грн. По данным водоканала, пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.

Теги: #киевводоканал #нкрэку #тарифы
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