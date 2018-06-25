Минрегион разрешил сузить полосы дорог с менее активным движением

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разрешило сузить полосы дорог с небольшой загрузкой до ширины от 2,75 м, сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Соответствующие изменения министерство приняло в обновленной государственной строительной норме (ГСН).

"В старой ГСН была прописана только конкретная четкая ширина полос движения - от 3,5 м до 3,75 м в зависимости от назначения дороги. Сейчас ширина 3,75 м взята за максимальную величину. Но (полосы – ИФ) можно и нужно сужать в зависимости от предназначения улиц и интенсивности машинопотока - до 2,75-3,5 м", - объяснил Л.Парцхаладзе.

По его словам, данная ГСН повысит безопасность движения.

"По расчетам экспертов, сужение ширины полосы с 3,6 м до 3 м снижает скорость движения авто по дороге более чем на 10 км/ч. При ширине дороги более 3,6 м у нас в одной полосе умудряются ехать две машины либо устраиваются несанкционированные стоянки так, что места для проезда практически не остается", - отметил замминистра.

По его словам, сужение дорог также позволит обустроить "островки безопасности", санкционированные парковки, велодорожки и отдельные полосы для движения общественного транспорта.

Согласно документу, опубликованному Л.Парцхаладзе, полосы шириной 2,75 м можно обустраивать на местных улицах, шириной 3 м – на магистральных улицах в больших, средних и малых городах, а также на улицах крупнейших городов районного значения и улицах с регулированным движением. Полосы дорог крупнейших городов с непрерывным движением по-прежнему должны иметь ширину 3,75 м.

Обновленная ГСН вступит в силу с 1 сентября.