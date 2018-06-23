Сотрудничество IFC с Укргазбанком идет по плану – глава представительства IFC

Исполнение меморандума о возможном вхождении Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал Укргазбанка, подписанного в ноябре прошлого года, идет по плану, однако IFC пока затрудняется назвать точные сроки такого вхождения.

"Можно сказать, что все идет по плану: мы очень довольны сотрудничеством с банком, с акционером – все идет в правильном направлении", – сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Бретт Пеллмар.

"Процесс идет…", – ответил он на уточняющую просьбу назвать сроки вхождения в капитал.

Представитель IFC указал, что в рамках сотрудничества Укргазбанку удалось добиться хороших результатов позиционирования с экобанкингом.

"Успешно идет работа по повышению эффективности и качества работы Укргазбанка и его сотрудников. Чтобы они могли работать в зеленом секторе, включая энергоэффективные проекты, проекты возобновляемой энергетики. Мы очень довольны результатами этого проекта", – отметил Дж.Пеллмар.

Он также сообщил, что начался проект с Укргазбанком по торговому финансированию.

"Мы одобрили $20 млн, а сейчас в процессе увеличения объем этого guaranty facility", – сказал представитель IFC.

Дж.Пеллмар напомнил, что совсем недавно началась совместная работа еще по одному проекту – работы с малым и средним бизнесом.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Минфин договорился о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации Укргазбанка, подписав соответствующий меморандум, предварительно одобренный правительством.

Согласно ему, Минфин подтверждает свои намерения полностью выйти из капитала банка, а IFC намерена предоставить консультационные услуги для повышения его инвестиционной привлекательности и может рассмотреть вопрос инвестиций в капитал банка для поддержки его продажи. Такие инвестиции могут быть как в форме долгового финансирования и/или предприватизационного квази-капитала, так и в форме инвестиций в капитал (как миноритарный акционер) через увеличение уставного капитала, покупку акций или комбинацию этих действий.

Между тем, указанно в меморандуме, такая инвестиция будет зависеть от ряда факторов, в том числе от итогов детальной проверки банка (due diligence), от наличия приемлемого для корпорации общего финансового состоянию банка, от наличия соответствующего согласия руководства и совета IFC, а также других факторов.

Кроме того, для того, чтобы IFC рассмотрела возможность инвестирования в Укргазбанк, Минфин должен поспособствовать внесению изменений в законодательство, предполагающих определение механизма обратного выкупа акций банка у IFC в случае изменения планов правительства, или в случае возникновения других внутренних или внешних обстоятельств, которые сделают невозможной приватизацию финучреждения.

Помимо этого, от Укргазбанка ожидается закрытие кредитного лимита ГП НАЭК "Энергоатом" и сокращение объемов кредитного риска от операций с госпредприятиями.

В конце мая этого года президент Украины Петр Порошенко обсудил с операционным директором IFC и Стефани фон Фриденбург вопросы ускорения вхождения IFC в капитал ПАО "Укргазбанк" через механизм конвертируемого кредита. А и.о.министра финансов Оксана Маркарова в интервью "Экономической правде" на текущей неделе заявила, что ожидает подписания соглашения с IFC до конца текущего года.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году и по состоянию на 1 января 2018 года государство в лице Минфина владело 94,9409% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2018 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (69,274 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Чистая прибыль Укргазбанка в 2017 году выросла в 2,2 раза – до 624 млн грн.