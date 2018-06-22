Экономика

16:39 22.06.2018

"Укроборонпром" подал иск о защите деловой репутации в связи с публикацией о закупках БМП-1АК в издании "Новое время"

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"Укроборонпром" подал иск о защите деловой репутации в связи с публикацией о закупках БМП-1АК в издании "Новое время"

Госконцерн "Укроборонпром" подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикацией недостоверных данных о закупке БМП-1АК в рамках ВТС с Польшей в издании "Новое время" в апреле 2018 года, сообщила пресс-служба госконцерна в пятницу.

Как уточняет пресс-служба, иск подан в Подольский районный суд Киева 13 июня. Ответчиками выступают автор публикации - журналист Иван Верстюк и ООО "Издательский дом Медиа-ДК", которое издает журнал "Новое время". Концерн требует опубликовать опровержение недостоверной информации в упомянутой публикации. Материальную компенсацию иск не предусматривает.

"Публикация издания дискредитирует деловую репутацию "Укроборонпрома" и его иностранных партнеров. Она ставит под угрозу срыва как незавершенный контракт на поставку БМП-1 для Вооруженных сил Украины, так и планируемые закупки вооружения по импорту в странах ЕС", - указывают в госконцерне.

"В "Укроборонпроме" по-прежнему открыты к сотрудничеству с прессой и поддерживают принципы ответственной, объективной журналистики. Именно поэтому наша принципиальная позиция - восстановить деловую репутацию концерна и опровергнуть ложные и необоснованные обвинения", - отмечается в сообщении.

Ранее, в начале апреля, популярное украинское издание "Новое время" со ссылкой на собственные источники опубликовало информацию о коррупционной сделке по закупке Минобороны в 2016-2017 годах в рамках ГОЗ у входящего в "Укроборонпром" Житомирского бронетанкового завода (ЖБТЗ) БМП-1АК. По версии источников, коррупционная схема предусматривала закупку ЖБТЗ у польской Wtorplast списанных БМП-1, которые якобы закупались польской компанией у чешской Excalibur Army по цене металлолома, и после разборки на агрегаты в Польше, завозились в Украину и собирались на ЖБТЗ. По данным издания, в результате коррупционной сделки, БМП стоимостью EUR20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс. При этом, только в 2017 году в рамках контракта с ЖБТЗ Минобороны было закуплено 200 ед. БМП, объем затрат украинского военного ведомства на их закупку составил $41 млн.

"Конечным бенефициаром" коррупционной схемы по закупке по ГОЗ БМП-1 в рамках ВТС с Польшей в публикации назван глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, экс-глава Набсовета "Укроборонпрома" (2014г.- январь 2018г.) народный депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский. 17 апреля С.Пашинский также подал в Подольский райсуд Киева иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК". Кроме того, возможность подачи судебного иска против "Нового времени" в международный суд озвучила ранее и польская сторона. В ходе заседания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне 18 апреля в Киеве официальный представитель польской Wtorplast, адвокат адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук сообщил о готовящемся в связи с нанесением ущерба деловой репутации компании иске в международный суд. Как уточнил юрист, по предварительным оценкам, размер иска может составить до EUR 1,5 млн, в зависимости от возможного срыва контракта и потери компанией лицензии.

В свою очередь, автор публикации И.Верстюк в апреле сообщил в соцсетях, что передал имеющиеся в его распоряжении материалы о сделке в Национальное антикорруцпционное бюро (НАБУ). В "Новом времени" также не сочли необходимым присутствовать на посвященном разбору озвученной в публикации информации апрельском заседании профильного парламентского комитета. Представители НАБУ на заседании также отсутствовали.

В июне "Новое время" опубликовало новый материал журналиста о закупках Минобороны бронетехники "с переплатой" у кипрской PetraLink Limited.

"Вместо борьбы с коррупцией в оборонном секторе имеем борьбу с журналистами, которые пишут о коррупции в оборонном секторе", - написал И.Верстюк на своей странице в Facebook. По словам журналиста, материалы о новой сделке также переданы им в НАБУ.

В 2017 году "Укроборонпром" озвучил планы по участию в программе модернизации находящихся на вооружении танков Т-72 до стандартов НАТО. Одна из версий модернизации польских Т-72 – танк РТ-17, модернизированный "Укроборонпромом" совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, был презентован потенциальному заказчику в ходе международной оборонной MSPO-2017. Позитивное решение Минобороны Польши о закупке РТ-17 позволит ОПК Украины принять участие в масштабной, стоимостью несколько сот миллионов долларов США, программе перевооружения парка Т-72 ВС Польши.

Согласно озвученным госконцерном планам, полученный ОПК Украины в масштабном и технологически сложном проекте создания отвечающей стандартам НАТО новой польской версии Т-72 – РТ-17 опыт, может быть также успешно использован для решения задачи по обновлению до стандартов альянса парка украинских Т-72, Т-64, Т-80 ВС Украины.

Теги: #укроборонпром #закупки #новое_время #бмп #публикация #суд
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