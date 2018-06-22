Экономика

11:21 22.06.2018

Мининфраструктуры намерено создать 5 авиахабов и 20 международных аэропортов в Украине до 2030г

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Мининфраструктуры намерено создать 5 авиахабов и 20 международных аэропортов в Украине до 2030г

Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 – обслуживать международные рейсы.

"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером.

По его словам, среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.

В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов со всех аэропортов Украины.

Ранее В.Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.

Теги: #омелян #рейсы #мининфраструктуры #авиахаб #аэропорт
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