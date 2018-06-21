Экономика

17:47 21.06.2018

Киевсовет поддержал расторжение договора с застройщиком отеля на Андреевском спуске

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Киевсовет поддержал расторжение договора с застройщиком отеля на Андреевском спуске

Киевский городской совет поддержал расторжение договора аренды с ЧП "Маркон", застройщиком гостиницы по ул. Андреевский спуск, 14-16, в случае неприведения проектной документации в соответствие с нормами в течение 30 дней.

Соответствующее решение поддержало 82 депутата.

"Если застройщик в течение 30 дней не приведет проектную документацию в соответствие с нормами законодательства (имеется в виду понижение этажности застройки – ИФ), то договор будет считаться расторгнутым", - объяснил руководитель юридического департамента "Объединения "Самопомич" Егор Недашковский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Контроль за исполнением данного решения возложен на земельный департамент Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось раньше, проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера.

Проект отеля включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

ЧП "Маркон" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие принадлежит компании "Кентрон Девеломпент" (Виргинские острова), однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.

Уставный капитал компании составляет 34 млн грн.

ООО "Кадорр-Украина" (Одесса) входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской в Киеве. Запланированный срок сдачи ЖК - III квартал 2019 года.

Теги: #застройщик #киевсовет #андреевский_спуск
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