Рада отклонила предложение об обязательной подаче облгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза"

Верховная Рада Украины отклонила предложение об обязательной подаче обл- и горгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза".

Соответствующая правка к законопроекту №8086 "О национальной безопасности Украины", предложенная депутатом Иваном Винником (БПП), была поддержана профильным комитетом, однако при подтверждении в сессионном зале набрала только 132 голосов парламентариев.

Требование поставить правку на подтверждение высказал депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев, который дружен с Дмитрием Фирташем.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" обвиняет обл- и горгазы, большинство которых контролируется Д.Фирташем, в злоупотреблении за счет оформления газа, субсидируемого государством, на "мертвые души".