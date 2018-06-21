Экономика

13:19 21.06.2018

Рада отклонила предложение об обязательной подаче облгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза"

1 мин читать
Рада отклонила предложение об обязательной подаче облгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза"

Верховная Рада Украины отклонила предложение об обязательной подаче обл- и горгазами информации о всех потребителях страны в единую базу "Укртрансгаза".

Соответствующая правка к законопроекту №8086 "О национальной безопасности Украины", предложенная депутатом Иваном Винником (БПП), была поддержана профильным комитетом, однако при подтверждении в сессионном зале набрала только 132 голосов парламентариев.

Требование поставить правку на подтверждение высказал депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев, который дружен с Дмитрием Фирташем.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" обвиняет обл- и горгазы, большинство которых контролируется Д.Фирташем, в злоупотреблении за счет оформления газа, субсидируемого государством, на "мертвые души".

Теги: #база #газ #укртрансгаз #рада #потребители
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Еврокомиссия начала расследование ограничений поставок катарского СПГ

Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen

Депутаты подали два альтернативных законопроекта по изменению системы поддержки ВИЭ

Украина за 4 мес. импортировала 2,16 млрд куб. м газа на $613 млн - Госстат

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

"Днипроазот" не сможет запуститься после ремонта из-за высоких цен на газ – руководитель предприятия

НКРЭКУ повысила тарифы на использование украинских ПХГ

Обжалование решений Стокгольмского арбитража "Газпромом" может длиться три года - Витренко

Английский суд разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Киевсовет объединил ЖЭКи в КП "Центр обслуживания потребителей"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава набсовета Octava Capital откроет первый коммерческий центр управления кибербезопасностью

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5%, не стал менять объем покупки активов

Страны "Восточного партнерства" в 2020г подпишут соглашение о гармонизации тарифов на роуминг

Продажа Сбербанка: в попытке обойти санкции украинская власть сама может под них попасть - СМИ

Гройсман: "белый" бизнес не должен пострадать от усиленного контроля на таможне при борьбе с контрабандой

Corum Group поставит 140 секций крепи в Польшу

Нацбанк допускает повышение прогноза денежных переводов в Украину в 2018г

Грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" сможет заработать в 2018-2019 гг.

Wizz Air в январе-мае вдвое увеличила пассажиропоток из Украины

Украинцам для внутреннего потребления достаточно пятой части урожая пшеницы - Шеремета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА