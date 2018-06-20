SkyUp изучает возможность использование самолетов семейства Ан для внутренних рейсов

Авиакомпания SkyUp изучает возможность привлечение самолетов украинского производства для проведения внутренних перевозок, сообщил сооснователь компании Юрий Альба на пресс-брифинге во вторник.

"Мы провели первый раунд переговоров под эгидой министра инфраструктуры господином Омеляном. Мы встречались с главным конструктором "Антонова" касательно возможности эксплуатации наших отечественных самолетов на внутренних рейсах. Сейчас мы ведем активную переписку с конструкторским бюро, собираем данные, чтобы проанализировать технические и экономические характеристики отечественных самолетов. Также мы хотим проанализировать материальную базу и учебные центры, которые готовят пилотов для эксплуатации (самолетов – ИФ) "Антонова". В ближайшем времени мы сможем понять, насколько плодотворным будет сотрудничество с отечественным производителем", - сообщил Ю.Альба.

По его словам, сейчас перевозчик владеет двумя самолетами Boeing, которые компания получила в лизинг. В будущем SkyUp планирует увеличить флот на 10 воздушных судов.

"Что касается сделки с Boeing – вопрос финансирования мы будем решать совместно с корпорацией. Для старта мы привлекаем финансирования от наших партнеров по туризму. Когда мы обеспечим первый гарантированный платеж, будет предпринята совместная поездка с представителями корпорации по ведущим банкам США, которые обеспечат выдачу нам гранта для получения кредитования Всемирным банком", - объяснил ЮАльба.

По его данным, первая часть предоплаты уже проведена, дальнейшие платежи будут происходить ежегодно согласно графику.

"Предоплата – $4 млн. Она предусматривала контракты на поставки пяти самолетов в 2023 году и пяти самолетов – в 2024 году. Также в эту предоплату вошло подписание контракта по лизингу текущих самолетов, которые перешли от "Малазийских авиалиний" и которые сейчас выполняют частные рейсы для туроператора", - сказал сооснователь SkyUp.

Он добавил, что финансированием новосозданного авиаперевозчика занимаются иностранные партнеры компании.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp! Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

По словам Ю.Альбы, в июле компания планирует открыть продажи на внутренние рейсы в Одессу с Киева и с Харькова, а также на международные рейсы с Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.